Самые частые вопросы о налоговой реформе 2026

Разговоров вокруг реформы — больше, чем ясности. Информационный фон кипит: мнения, версии, страхи, домыслы. И предприниматели в этом шуме уже не различают, что из этого реальность, а что — интерпретации.
Одни уверяют, что патент уберут целиком. Другие пишут, что НДС коснётся всех без исключения. Но реформы не читают по комментариям — их читают по нормам.
Патент отменят для розницы и перевозок?
Нет. Патент по этим видам деятельности остаётся.
Какой лимит на Патенте в итоге будет?
Именно этот вопрос создаёт максимальный уровень споров.
— С 2026 года лимит для сохранения Патента и освобождения от НДС — 20 млн рублей.
— С 2027 года — 15 млн рублей.
— С 2028 года — 10 млн рублей.
Это те значения, от которых предприниматели и будут отталкиваться при планировании.
С какого момента придётся платить НДС?
Реформа вводится по принципу «правила прошлого года».
Если лимит превышен в одном году — НДС появляется в следующем.
— Если в 2025 году доход превысил 20 млн, то с 2026 года предприниматель становится плательщиком НДС. Это касается и УСН, и Патента.
— Если в 2025 году лимит не превышен, работа продолжается без НДС.
— Если в 2026 году доход превысит 15 млн, то НДС включается с 2027 года.
— Если в 2027 году превысите 10 млн, то к НДС переходите с 2028 года.
Примеры: чтобы система стала на место
Пример по УСН
— В 2025 году оборот — 16 млн, значит, в 2026 году вы не становитесь плательщиком НДС.
— Но если и в 2026 году оборот также составит 16 млн, то в 2027 году вы уже будете платить НДС, потому что превышение лимита 15 млн произошло.
Пример по ПСН (патенту)
— В 2025 году реальный оборот — 25 млн.
— Это означает, что в 2026 году право на патент теряется, и придётся выбирать другую систему: УСН или ОСНО + НДС.
Реформа — это финал или отправная точка?
Да, правила стали жёстче. Да, цена ошибки выросла. Да, система снова проверяет бизнес на устойчивость.
Но в реальности почти всегда есть рабочий вариант:
— смена системы,
— пересборка модели,
— перераспределение доходов,
— работа с расходами (по новым правилам),
— или просто своевременное решение, которое нельзя откладывать до декабря.
Реформа — не приговор. Это ситуация, которая требует понимания механики, планирования и готовности корректировать курс.
