Самые частые вопросы о налоговой реформе 2026

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги. ⚡️ Переходите в Telegram, мы знаем, как вам помочь: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Разговоров вокруг реформы — больше, чем ясности. Информационный фон кипит: мнения, версии, страхи, домыслы. И предприниматели в этом шуме уже не различают, что из этого реальность, а что — интерпретации.

Одни уверяют, что патент уберут целиком. Другие пишут, что НДС коснётся всех без исключения. Но реформы не читают по комментариям — их читают по нормам.