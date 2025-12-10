НДС при УСН: 16 обязанностей, которые падают на бизнес после порога в 20 миллионов
Стоит выручке упрощенца перейти отметку в 20 000 000 рублей — и привычная логика УСН заканчивается. С этого момента бизнес фактически живёт в двух налоговых системах одновременно: упрощёнка остаётся, но весь НДС-комплекс обязанностей ложится поверх неё.
1. Счета-фактуры на авансы
Обязаны выставлять каждый раз, когда получаете предоплату.
2. Счета-фактуры на реализацию
Формируются по каждой отгрузке — без исключений.
3. Книга продаж
Все облагаемые операции должны быть отражены точно и вовремя.
4. Книга покупок
Каждый входящий НДС — под контролем и с правильной датой вычета.
5. Декларация раз в квартал
Четыре раза в год — полный объём НДС-отчётности.
6. Раздельный учёт операций
Если есть необлагаемые сделки, их придётся делить вручную и методически.
7. Раздел 7 декларации
Подробное отражение всех необлагаемых операций.
8. Уплата НДС частями
Налог разбивается на три платежа: 1/3 каждый месяц по итогам квартала.
9. Кассовые разрывы
Если БДДС не выверен заранее, НДС-график разорвёт бюджет в январе. Его придётся строить — иначе неизбежно попадёте в минус.
10. Специалист, который умеет считать НДС
Любая ошибка в ставке, вычете или раздельном учёте — прямой путь к доначислениям.
11. Ежеквартальные требования ФНС
Раздел 7 автоматически вызывает запросы инспекции: принять, подтвердить квитанцией, успеть ответить строго в срок.
12. Работа через электронные площадки
По каждому отчёту комитента:
— перевыставить счета-фактуры юрлицам;
— сформировать сводный документ по продажам физлицам и неплательщикам НДС.
13. Ценообразование на 2026 год
Если выручка превысит порог внутри года, решать придётся заранее: включать НДС внутрь цены или начислять сверху. Для этого — заранее менять договоры и оферты.
14. Несовпадения с контрагентами
Любой разрыв между вашей книгой продаж и их книгой покупок — моментальный поток требований и «поясните расхождения».
15. Восстановление НДС с авансов
Каждый аванс после отгрузки нужно вовремя восстановить — и в книге продаж, и в книге покупок.
16. Контроль безопасных вычетов
Для ставки 20 (10, 22)% важно не превышать уровень вычетов, который ФНС сочтёт подозрительным — иначе вызов, пояснения, камеральная.
