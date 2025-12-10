НДС при УСН: 16 обязанностей, которые падают на бизнес после порога в 20 миллионов

Про шестнадцать ежедневных точек риска, которые легко превращают стабильный бизнес в хаос, если готовности нет.

Стоит выручке упрощенца перейти отметку в 20 000 000 рублей — и привычная логика УСН заканчивается. С этого момента бизнес фактически живёт в двух налоговых системах одновременно: упрощёнка остаётся, но весь НДС-комплекс обязанностей ложится поверх неё.

1. Счета-фактуры на авансы

Обязаны выставлять каждый раз, когда получаете предоплату.

2. Счета-фактуры на реализацию

Формируются по каждой отгрузке — без исключений.

3. Книга продаж

Все облагаемые операции должны быть отражены точно и вовремя.

4. Книга покупок

Каждый входящий НДС — под контролем и с правильной датой вычета.

5. Декларация раз в квартал

Четыре раза в год — полный объём НДС-отчётности.

6. Раздельный учёт операций

Если есть необлагаемые сделки, их придётся делить вручную и методически.

7. Раздел 7 декларации

Подробное отражение всех необлагаемых операций.

8. Уплата НДС частями

Налог разбивается на три платежа: 1/3 каждый месяц по итогам квартала.

9. Кассовые разрывы

Если БДДС не выверен заранее, НДС-график разорвёт бюджет в январе. Его придётся строить — иначе неизбежно попадёте в минус.

10. Специалист, который умеет считать НДС

Любая ошибка в ставке, вычете или раздельном учёте — прямой путь к доначислениям.

11. Ежеквартальные требования ФНС

Раздел 7 автоматически вызывает запросы инспекции: принять, подтвердить квитанцией, успеть ответить строго в срок.

12. Работа через электронные площадки

По каждому отчёту комитента:

— перевыставить счета-фактуры юрлицам;

— сформировать сводный документ по продажам физлицам и неплательщикам НДС.

13. Ценообразование на 2026 год

Если выручка превысит порог внутри года, решать придётся заранее: включать НДС внутрь цены или начислять сверху. Для этого — заранее менять договоры и оферты.

14. Несовпадения с контрагентами

Любой разрыв между вашей книгой продаж и их книгой покупок — моментальный поток требований и «поясните расхождения».

15. Восстановление НДС с авансов

Каждый аванс после отгрузки нужно вовремя восстановить — и в книге продаж, и в книге покупок.

16. Контроль безопасных вычетов

Для ставки 20 (10, 22)% важно не превышать уровень вычетов, который ФНС сочтёт подозрительным — иначе вызов, пояснения, камеральная.