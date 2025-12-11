8018 ЦОК ОК БСН - Мобильная
Список формулировок и условий в контрактах, которые наверняка вызовут вопросы у проверяющих, и подготовили рабочие решения, как устранить риски заранее.
Как избежать рисков из-за новой ставки НДС 22%

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.

Что нужно прекратить немедленно

Одна из самых частых ошибок — оформление сделок по старым шаблонам, где по-прежнему указана ставка НДС 20 %.

Многие менеджеры не пересогласовывают договоры, надеясь, что формально старый процент «прокатит». Но это иллюзия: как только ставка изменится, отговорок не примут.

Какой риск

Если в договоре закреплена устаревшая ставка, компания столкнётся с финансовыми потерями и конфликтами с контрагентами.

Если партнёр откажется платить дополнительные 2 %, документы всё равно придётся выставлять с новой ставкой. Разницу — эти 2 % — придётся доплачивать из собственных средств.

Как действовать безопасно

Чтобы не переписывать десятки контрактов и не спорить с клиентами, юристы советуют заключать дополнительные соглашения — но только после того, как новая ставка официально вступит в силу.

А до этого стоит внести в шаблоны договоров универсальную формулировку, которая автоматически учитывает изменения законодательства и освобождает стороны от необходимости постоянно обновлять документы.

    юристы советуют заключать дополнительные соглашения — но только после того, как новая ставка официально вступит в силу

    я не юрист, но советую начать эту работу как можно раньше, многие уже начали. Если контрагентов много, то чем раньше, тем лучше. Да и решение о том кто возьмет на себя финансовые расходы (2%) обсуждается с каждым долго и трудно. Некоторые юристы рекомендают создать "безликую формулировку" позволяющую маневрировать

