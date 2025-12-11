Как избежать рисков из-за новой ставки НДС 22%
2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.
Что нужно прекратить немедленно
Одна из самых частых ошибок — оформление сделок по старым шаблонам, где по-прежнему указана ставка НДС 20 %.
Многие менеджеры не пересогласовывают договоры, надеясь, что формально старый процент «прокатит». Но это иллюзия: как только ставка изменится, отговорок не примут.
Какой риск
Если в договоре закреплена устаревшая ставка, компания столкнётся с финансовыми потерями и конфликтами с контрагентами.
Если партнёр откажется платить дополнительные 2 %, документы всё равно придётся выставлять с новой ставкой. Разницу — эти 2 % — придётся доплачивать из собственных средств.
Как действовать безопасно
Чтобы не переписывать десятки контрактов и не спорить с клиентами, юристы советуют заключать дополнительные соглашения — но только после того, как новая ставка официально вступит в силу.
А до этого стоит внести в шаблоны договоров универсальную формулировку, которая автоматически учитывает изменения законодательства и освобождает стороны от необходимости постоянно обновлять документы.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
я не юрист, но советую начать эту работу как можно раньше, многие уже начали. Если контрагентов много, то чем раньше, тем лучше. Да и решение о том кто возьмет на себя финансовые расходы (2%) обсуждается с каждым долго и трудно. Некоторые юристы рекомендают создать "безликую формулировку" позволяющую маневрировать