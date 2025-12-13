Уголовные риски для бизнеса в 2025-2026

Тренд № 1. Усиление налогового контроля и тотальная цифровизация ФНС России

Налоговые риски давно и прочно занимают верхние строчки в рейтинге угроз для бизнеса, но в 2025 году они получают новое качество за счёт цифровизации и развития аналитических инструментов.

Отдельного внимания заслуживает связка НДС и уголовной ответственности за дробление бизнеса — это уже не теоретический риск, а реальная практика.

Новые реалии налогового контроля

Единая цифровая платформа мониторинга.

Речь идёт уже не просто об электронных счетах-фактурах, а о формировании единой цифровой экосистемы, в которой ФНС фактически в режиме, максимально приближенном к реальному времени, видит хозяйственные операции компаний и их контрагентов. Мощные аналитические комплексы налоговой службы (АСК НДС-2, АИС «Налог-3»), опирающиеся в том числе на технологии искусственного интеллекта, научились распознавать не только примитивные схемы с «однодневками», но и сложные многоуровневые цепочки с участием формально добросовестных контрагентов, анализируя товарно-денежные потоки, отчётность и деловую цель операций.

Фокус на возмещении НДС.

Проверки по возмещению налога на добавленную стоимость становятся всё более пристальными и детализированными. В зону повышенного контроля фактически попадает каждая операция, связанная с возвратом НДС из бюджета, а любое несоответствие логике «деловой цели» воспринимается как повод для углублённого анализа.

«Дробление бизнеса».

Эпоха, когда «дроблёнка» воспринималась как простой и почти безрисковый способ сэкономить на налогах, фактически завершилась. Налоговые органы видят такие конструкции насквозь, умеют восстанавливать цепочки и выявлять искусственное разделение бизнеса. Использование дробления сегодня — это уже не вопрос «оптимизации», а зона огромных рисков, вплоть до краха всей группы компаний. Легализация и прозрачность операций из модного тренда превращаются в условие выживания.

Уголовная ответственность за неуплату налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК РФ).

Правоохранительные органы всё чаще возбуждают дела по этой статье. Объектом преследования оказываются не только собственники, но и топ-менеджмент, главные бухгалтеры и иные лица, фактически принимающие ключевые решения. Личная ответственность управленцев становится реальным, а не теоретическим фактором.

Как снижать налоговые уголовные риски

Глубокая проверка контрагентов.

Эпоха формальной проверки по юридическому адресу и выписке из ЕГРЮЛ закончилась. Нужна многоуровневая система: анализ финансовой отчётности контрагента, проверка деловой репутации, наличие реальных активов, производственных мощностей, квалифицированного персонала. Важно собирать и хранить документы, подтверждающие фактическое исполнение обязательств: акты, товарные накладные, транспортные документы, платёжные поручения.

Экономическое обоснование операций.

К значимым договорам целесообразно прикладывать заключения, фиксирующие экономическую целесообразность сделки: в чём деловая цель, почему выбран именно этот контрагент, какую коммерческую выгоду ожидает компания. Такой массив доказательств работает против вывода о согласованности действий и об умысле на совершение налогового правонарушения.

Внутренний налоговый контроль.

Создание системы регулярного внутреннего аудита, который заблаговременно выявляет налоговые риски и слабые места в документальном оформлении. Предварительный анализ крупных и нестандартных транзакций на предмет соответствия типовым «красным флагам» ФНС позволяет не доводить ситуацию до стадии проверки.

Обучение и персональная ответственность управленцев.

Регулярное обучение руководства, главного бухгалтера, руководителей ключевых подразделений — база налоговой безопасности. Эти сотрудники должны чётко понимать, какие решения несут персональные уголовные риски, и каковы последствия «серых» компромиссов.

В совокупности такие меры формируют основу налоговой безопасности. Важно, что в 2025 году государство смотрит не только на факт нарушения, но и на внутреннюю зрелость бизнеса: есть ли выстроенная система контроля, насколько компания готова работать прозрачно и законно в цифровой среде. Те, кто заранее создают такой контур, получают не только снижение уголовно-правовых рисков, но и дополнительный кредит доверия со стороны инвесторов, партнёров и контролирующих органов.