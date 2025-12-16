Как повышение НДС до 22% бьет по компаниям

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.

Разговоров о повышении НДС много, но чаще всего они остаются на уровне общих формул: «вырастет себестоимость», «придётся пересматривать цены». Если опуститься на уровень конкретной компании и работы бухгалтера, картина становится жёстче и нагляднее.

Себестоимость начинает расти ещё до формального повышения

Поставщики заранее пересчитывают цены. Во многих счетах уже сейчас используется логика, как если бы ставка была 22%. По наблюдениям бухгалтеров, отдельные услуги подорожали на 10–15%, несмотря на то что новая ставка ещё не вступила в силу.

Договоры 2025 года превращаются в источник убытков

Контракты, заключённые в 2025 году с исполнением в 2026-м, начинают работать против бизнеса. Возникают ситуации, когда заказчик не готов компенсировать разницу, исполнитель не может сохранить прежнюю цену, и в результате одна из сторон уходит в минус. Такие кейсы уже фиксируются, в том числе у малого бизнеса.

Давление на фонд оплаты труда

Когда компания не успевает переложить рост расходов в цену, нагрузка уходит внутрь. В первую очередь под пересмотр попадают премии, бонусы, индексации и компенсации. В этот момент бухгалтеру приходится объяснять сотрудникам, почему в январе выплаты выглядят иначе и почему «цифры не сошлись».

Повышение НДС в 22% на практике проявляется не как абстрактная налоговая мера, а как цепочка конкретных проблем, с которыми бизнес и бухгалтерия сталкиваются уже сейчас.