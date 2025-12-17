Повышение НДС и его реальная цена

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.

Рост НДС до 22 процентов — это не абстрактная корректировка налоговой ставки. Это цепная реакция, которая проходит по всей финансовой модели компании: от себестоимости до фонда оплаты труда. И первым под удар попадает бухгалтерия — именно она должна принять на себя последствия нового уровня расходов.

Где возникают риски

Рост себестоимости

Поставщики и подрядчики закладывают повышение ставки в свои цены. Каждый такой пересчёт выедает маржу — иногда незаметно, иногда болезненно.

Давление на зарплаты, премии, бонусы

Чтобы уложиться в обновлённые расходы, компания пересматривает бюджеты. Фонд оплаты труда — одна из первых статей, куда тянется рука управленца, пытающегося удержать рентабельность.

Ошибки при переходе на новый год

Если расчёты не обновить вовремя, январь и февраль легко уйдут по старым моделям. А это означает одно: бухгалтеру придётся возвращать разницу и объяснять, как компания ошиблась в базовых выплатах.

Что можно сделать уже сейчас

Пересчитать фонд оплаты труда и премиальные резервы

Новые ставки НДС меняют структуру расходов, значит, пересмотра требуют и оклады, и бонусные обязательства.

Запланированное повышение окладов — завершить до конца 2025 года

Иначе корректировки зарплат могут превратиться в вынужденную реакцию на рост стоимости, а не в управляемое решение.

Пересчитать себестоимость по контрактам с поставщиками

Все новые договоры должны учитывать НДС 22 процентов — иначе финансовая модель начнёт «течь» уже в первом квартале.

Проверить отпускные и выплаты января

Даже они оказываются под влиянием общей корректировки расходов. Ошибка в расчётах здесь — прямой путь к спорам и недоразумениям.