Повышение НДС и его реальная цена
Рост НДС до 22 процентов — это не абстрактная корректировка налоговой ставки. Это цепная реакция, которая проходит по всей финансовой модели компании: от себестоимости до фонда оплаты труда. И первым под удар попадает бухгалтерия — именно она должна принять на себя последствия нового уровня расходов.
Где возникают риски
Рост себестоимости
Поставщики и подрядчики закладывают повышение ставки в свои цены. Каждый такой пересчёт выедает маржу — иногда незаметно, иногда болезненно.
Давление на зарплаты, премии, бонусы
Чтобы уложиться в обновлённые расходы, компания пересматривает бюджеты. Фонд оплаты труда — одна из первых статей, куда тянется рука управленца, пытающегося удержать рентабельность.
Ошибки при переходе на новый год
Если расчёты не обновить вовремя, январь и февраль легко уйдут по старым моделям. А это означает одно: бухгалтеру придётся возвращать разницу и объяснять, как компания ошиблась в базовых выплатах.
Что можно сделать уже сейчас
Пересчитать фонд оплаты труда и премиальные резервы
Новые ставки НДС меняют структуру расходов, значит, пересмотра требуют и оклады, и бонусные обязательства.
Запланированное повышение окладов — завершить до конца 2025 года
Иначе корректировки зарплат могут превратиться в вынужденную реакцию на рост стоимости, а не в управляемое решение.
Пересчитать себестоимость по контрактам с поставщиками
Все новые договоры должны учитывать НДС 22 процентов — иначе финансовая модель начнёт «течь» уже в первом квартале.
Проверить отпускные и выплаты января
Даже они оказываются под влиянием общей корректировки расходов. Ошибка в расчётах здесь — прямой путь к спорам и недоразумениям.
