Топ-3 налоговых споров за 3 квартал 2025 года

ФНС представила обзор ключевых правовых позиций КС РФ и ВС РФ по налоговым спорам за третий квартал 2025 года. Материал объемный, но среди решений есть три, которые формируют практику и меняют подход к классическим ситуациям — вычетам по НДС, ответственности налоговых агентов и возврату налога физическим лицам.

1. НДС: гарантийные детали — это не «безвозмездность», а законный вычет

Суть спора.

Налоговый орган решил отказать в вычете по НДС, мотивируя тем, что запасные части для ремонта оборудования фактически не поставлялись, договоров купли-продажи не было, оплату за детали никто не предъявлял, а значит, происходило исполнение гарантийных обязательств. Логика инспекции: если продавец исправляет дефекты безвозмездно, то и вычет по НДС невозможен.

Позиция суда.

Суд поставил точку иначе. Все условия для вычета выполнены: запчасти ввезены в режиме выпуска для внутреннего потребления, НДС уплачен собственными средствами налогоплательщика, запасные части приняты к учету и используются в деятельности, облагаемой НДС.

Раз гарантийная природа не отменяет факта налоговой уплаты и учета — право на вычет существует.

Источник: Определение ВС РФ от 21.08.2025 № 301-ЭС25-3037 по делу № А28-11784/202.

2. НДФЛ: штраф по ст. 123 НК РФ считают не от «неуплаты», а от суммы, которую агент должен был удержать

Суть спора.

По итогам камеральной проверки 6-НДФЛ налоговый орган доначислил Обществу НДФЛ. Нарушение: компания выплатила доход физлицам, оформив их как самозанятых, хотя фактически они такой деятельности не осуществляли. Налоговый агент не исчислил, не удержал и не перечислил НДФЛ.

Позиция суда.

Ключевое разъяснение: штраф по ст. 123 НК РФ рассчитывается не от суммы «неуплаченного» налога, а от той суммы, которую агент должен был удержать и перечислить.

Отдельно отмечено: если договор ГПХ переквалифицируют в трудовой, переплату самозанятого по НПД нельзя автоматически зачесть в НДФЛ. Такой зачет возможен только по заявлению самого самозанятого — но он вправе распорядиться переплатой добровольно.

Источник: Определение ВС РФ от 08.08.2025 № 310-ЭС24-24050 по делу № А83-21915/2023.

3. Налог на имущество физлиц: если региональный перечень признан недействительным, вопрос восстановления срока возврата обязателен

Суть спора.

Гражданин с 2017 по 2021 год платил налог на имущество по ставке 2% от кадастровой стоимости. В 2022 году второй собственник объекта доказал в суде недействительность регионального перечня объектов, сформированного постановлением Москвы № 700-ПП от 28.11.2014.

Инспекция сделала перерасчет по ставке 0,5% за 2017–2021 годы. Налогоплательщику вернули суммы за 2018–2020 годы, но отказали в возврате за 2017 год — сославшись на пропуск трехлетнего срока.

Позиция суда.

Суд указал: действия инспекции фактически восстановили гражданину трехлетний срок возврата. Предыдущие инстанции были обязаны рассмотреть вопрос о причинах пропуска срока и дать им оценку. При уважительности причин срок должен быть восстановлен в силу подп. 1 п. 7 ст. 11.3 НК РФ.

Иначе говоря, даваться формальному подсчету трех лет нельзя — если база для начисления признана незаконной, суд обязан рассмотреть вопрос восстановления срока возврата.

Источник: Кассационное определение ВС РФ от 06.08.2025 № 5-КАД25-24-К2 по делу № 2-7513/2023.