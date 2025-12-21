Как повышение НДС переедет в зарплаты: что стоит учитывать уже сейчас

Повышение ставки НДС часто воспринимают как проблему, лежащую где-то на стыке продаж и закупок. Но в реальности удар проходит глубже: изменение ставки перестраивает структуру затрат, а вместе с ней — зарплаты, премии, отпускные, резервы и весь фонд оплаты труда.

Почему рост НДС отражается на доходах сотрудников

Когда налоговая нагрузка растет, компания ищет баланс. Рост затрат запускает цепную реакцию: корректируются планы, пересматриваются расходы, и в какой-то момент взгляд руководства неизбежно упирается в фонд оплаты труда — крупнейшую статью в большинстве организаций. Поэтому любое изменение НДС, даже если формально оно «про бизнес», по факту всегда связано с зарплатными обязательствами.

Что бухгалтеру стоит сделать заранее

Первый шаг — пройтись по премиальным документам: формулы, коэффициенты, условия начисления. Если в компании изменятся показатели эффективности из-за роста издержек, это может потребовать корректировки системы мотивации.

Следующий блок — отпускные. Январские выплаты особенно уязвимы, потому что измененные оклады и новые параметры расчета могут вступить в силу как раз в переходный период. Ошибки здесь отражаются сразу и болезненно.

Резервы отпусков — еще один контур контроля. Их нужно пересчитать, чтобы не столкнуться с недоформированием в тот момент, когда расходы возрастут.

И, наконец, компенсации: рост НДС может коснуться отдельных выплат сотрудникам, если они связаны с ценой услуг или товаров, которые компания закупает для выполнения обязательств перед персоналом.

Задача бухгалтера — увидеть эти изменения раньше руководства и объяснить, где точка риска, где потребуется корректировка и что можно сделать, чтобы рост НДС не превратился в хаотическое сокращение ФОТ.