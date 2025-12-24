НДС–2026: что нужно проверить уже сейчас (напоминание)

С 1 января 2026 года ставка НДС вырастет до 22%. Это затронет большинство организаций и ИП: даже если вы работаете на спецрежиме, важно заранее понимать, как изменение ставки может отразиться на вашей модели, чтобы в январе не обнаружить неприятное падение маржинальности только из-за того, что эти изменения вовремя не были учтены в расчетах и документах.

Что имеет смысл проверить до конца года

1. Действующие договоры на 2025–2026 годы.

Нужно пройтись по контрактам, которые «переходят» через год, и посмотреть, какая часть обязательств будет исполняться уже в 2026 году: по этой части придется начислять НДС по ставке 22%. Особое внимание — договорам на подрядные работы, долгосрочные услуги и поэтапные объекты, где выполнение растянуто во времени и разбито на этапы.

2. Доходы за 2025 год и лимит 20 млн руб.

Важно заранее оценить, не превышен ли лимит доходов 20 млн рублей за 2025 год, поскольку при превышении в 2026 году вы теряете право на освобождение от НДС. Для этого стоит сделать актуальную выгрузку доходов, отдельно просмотреть «подозрительные» операции и свериться с бухгалтерией, чтобы цифры были выровнены и зафиксированы.

3. Цены и маржинальность.

При ставке НДС 22% часть компаний столкнется с тем, что без пересмотра цен налоговая нагрузка начнет непосредственно «съедать» маржу. Это нужно заранее промоделировать: понять, где без изменения ценового уровня обойтись нельзя, и зафиксировать это в расчетах.

4. Входящий НДС по закупкам.

Для тех, кто закупает дорогостоящие материалы или работает с крупными поставками, имеет смысл уже сейчас посчитать прогнозный входящий НДС, чтобы понимать, как изменится структура входного и исходящего налога при ставке 22% и какие суммы будут проходить по вычетам.

5. Информирование руководства о росте нагрузки.

Отдельный блок — коммуникация с руководством. Бухгалтеру необходимо прямо обозначить, что налоговая нагрузка с 2026 года возрастет, и зафиксировать это не только в расчетах, но и в виде понятного уведомления, чтобы управленческие решения принимались с учетом этих изменений.