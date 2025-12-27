Что ждет малый бизнес в 2025–2026 годах

2025–2026 годы для малого бизнеса станут не только временем реформ и турбулентности, но и периодом, когда у предпринимателей появятся дополнительные возможности для роста. Государство запустило программу комплексной поддержки МСП, которая должна помочь компаниям не просто выживать, а развиваться.

Федеральный проект: новая рамка для МСП

С 2025 года стартовал федеральный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Его задача — не точечные льготы, а системное развитие малого и среднего бизнеса в России.

В рамках этой инициативы государство делает акцент на:

формировании более благоприятной среды для МСП;

стимулировании внедрения инноваций;

повышении эффективности управления и процессов;

укреплении рыночных позиций компаний.

Проект задуман как практический инструмент: предприниматель должен иметь возможность не просто заявлять о проблемах, а использовать конкретные механизмы поддержки — для развития бизнеса, реализации новых идей и движения к устойчивости и конкурентоспособности.

Меры для поддержки МСП

Новая категория — МСП+

2025 год стал знаковым для компаний, которые уже переросли классические критерии малого и среднего бизнеса, но еще не доросли до крупных игроков. Для такой прослойки вводится новая категория — МСП+.

Эта категория расширяет доступ к поддержке:

— компании могут рассчитывать на дополнительные меры помощи со стороны государства;

— статус формализован, а значит, с ним можно заходить в программы развития и финансирования.

Зачем бизнесу статус МСП и МСП+

Статус субъекта МСП — обязательное условие для получения гос­поддержки. Без выписки из единого реестра МСП воспользоваться мерами поддержки невозможно.

Реестр МСП — это не просто формальная база. В нем содержатся:

наименование предприятия;

юридический адрес;

сведения о лицензиях и разрешениях;

информация о праве на ведение той или иной деятельности.

Эти данные открыты и доступны любому пользователю. Поэтому реестр выполняет сразу несколько функций:

— подтверждает статус компании;

— помогает проверять контрагентов;

— позволяет находить потенциальных клиентов и подрядчиков.

Чтобы сформировать пул партнеров или исполнителей, достаточно задать регион и направление деятельности — и получить выборку компаний, подходящих для делового сотрудничества.

Упрощенный доступ к кредитам: зонтичное поручительство

Еще один блок поддержки — доступ к финансированию через механизм зонтичного поручительства. Это форма гарантии, при которой третья сторона выступает поручителем по кредиту и снижает для бизнеса барьер входа в заемные средства.

Механизм дифференцирован по уровню риска:

компании с высоким риском — чаще неторговые;

компании со средним риском ;

компании с низким риском, для которых поручительство может дополнительно снизить процентную ставку по кредиту на 1–2%, даже если банк и так был готов выдать финансирование.

Таким образом, система не работает «вслепую», а подстраивается под разные профили заемщиков.

Дополнительный формат поддержки — рассылка о ведении бизнеса

Предпринимателю предлагают подписаться и сразу получить пять писем, в которых:

разобраны бизнес-идеи;

даны готовые промпты для работы с нейросетями;

приведены практические советы по выбору налогового режима;

поясняется, как формировать пассивный доход.

Подписка оформляется через ввод электронной почты на одном из популярных доменов:

@mail.ru, @gmail.com, @yandex.ru, @ya.ru, @rambler.ru, @yahoo.com, @outlook.com.

Продолжая оформление подписки, пользователь принимает правила пользования сайтом и условия передачи информации. На этом акцент сделан дважды: каждый раз подчеркивается, что дальнейшая работа с сервисом означает согласие с указанными правилами и условиями.

Какие сферы получили господдержку в 2025 году

Импорт и импортозамещение

Часть мер поддержки импорта была введена еще в 2022 году. Позже Минпромторг России запустил сервис «Импортозамещение 2.0» и дополнил его дополнительными мерами в пользу отечественной продукции, среди которых:

возможность ввоза отдельных товаров без согласия правообладателя;

программы финансирования проектов импортозамещения;

субсидии и компенсации затрат.

В статье отдельно отмечено, что полный перечень действующих мер можно посмотреть по специальной ссылке.

В 2025 году Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта:

— часть позиций исключена;

— часть, наоборот, добавлена.

Это отражает корректировку под текущую структуру спроса и санкционные реалии. Отдельный материал, на который дана отсылка, объясняет, что такое параллельный импорт и как с ним работать.

Поддержка IT-сектора

IT-сфера продолжает оставаться одним из ключевых направлений новой экономики. В условиях санкций и усиления спроса на отечественные решения государство усиливает поддержку аккредитованных IT-компаний и специалистов.

Для таких компаний предусмотрены меры, снижающие нагрузку и повышающие привлекательность отрасли:

пониженные ставки по налогу на прибыль;

освобождение от отдельных форм государственного контроля;

упрощение найма иностранных специалистов;

ипотечные программы на более выгодных условиях для сотрудников.

Отдельно выделена частичная компенсация затрат на отечественное ПО. Компании МСП могут:

приобретать российское программное обеспечение с существенной скидкой — половину стоимости покрывает государство;

при этом должны соблюдаться условия по среднему количеству сотрудников и годовому обороту.

Подробные правила участия в этой программе находятся по отдельной ссылке, на которую в статье сделана отсылка.

Поддержка агробизнеса

В государственную программу развития сельского хозяйства внесены изменения, ориентированные на:

повышение технологического уровня агропромышленного комплекса;

привлечение квалифицированных специалистов;

модернизацию инфраструктуры.

Ключевые направления поддержки агробизнеса включают:

возмещение части расходов, связанных с производством сельхозпродукции и разведением скота;

предоставление грантов до 10 млн рублей на проекты по развитию сельского туризма;

гранты до 30 млн рублей на модернизацию производственных и перерабатывающих мощностей;

финансовую поддержку сельскохозяйственных стартапов в размере от 3 до 5 млн рублей;

вложения в современные технологии выращивания овощей и картофеля.

Отдельной статьей в материале обозначена тема агродронов как драйвера урожайности и прибыли — как пример того, как технологии становятся частью новой аграрной реальности.

Подытожим: какое «окно возможностей» открывается для МСП

В завершении материала делается вывод: в 2025–2026 годах малый и средний бизнес получает доступ к широкому спектру инструментов поддержки, которые:

охватывают разные виды деятельности;

предоставляются в различных форматах — от прямых субсидий и грантов до образовательных программ и сервисных решений;

помогают снижать издержки и оптимизировать процессы;

повышают конкурентоспособность компаний как на российском, так и на международных рынках.

Идея статьи проста: события 2025–2026 годов — это не только ужесточение правил, но и период, когда МСП может использовать новые меры поддержки для развития, тестирования новых подходов и укрепления позиций на рынке.