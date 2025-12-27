Что ждет малый бизнес в 2025–2026 годах
Федеральный проект: новая рамка для МСП
С 2025 года стартовал федеральный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Его задача — не точечные льготы, а системное развитие малого и среднего бизнеса в России.
В рамках этой инициативы государство делает акцент на:
формировании более благоприятной среды для МСП;
стимулировании внедрения инноваций;
повышении эффективности управления и процессов;
укреплении рыночных позиций компаний.
Проект задуман как практический инструмент: предприниматель должен иметь возможность не просто заявлять о проблемах, а использовать конкретные механизмы поддержки — для развития бизнеса, реализации новых идей и движения к устойчивости и конкурентоспособности.
Меры для поддержки МСП
Новая категория — МСП+
2025 год стал знаковым для компаний, которые уже переросли классические критерии малого и среднего бизнеса, но еще не доросли до крупных игроков. Для такой прослойки вводится новая категория — МСП+.
Эта категория расширяет доступ к поддержке:
— компании могут рассчитывать на дополнительные меры помощи со стороны государства;
— статус формализован, а значит, с ним можно заходить в программы развития и финансирования.
Зачем бизнесу статус МСП и МСП+
Статус субъекта МСП — обязательное условие для получения господдержки. Без выписки из единого реестра МСП воспользоваться мерами поддержки невозможно.
Реестр МСП — это не просто формальная база. В нем содержатся:
наименование предприятия;
юридический адрес;
сведения о лицензиях и разрешениях;
информация о праве на ведение той или иной деятельности.
Эти данные открыты и доступны любому пользователю. Поэтому реестр выполняет сразу несколько функций:
— подтверждает статус компании;
— помогает проверять контрагентов;
— позволяет находить потенциальных клиентов и подрядчиков.
Чтобы сформировать пул партнеров или исполнителей, достаточно задать регион и направление деятельности — и получить выборку компаний, подходящих для делового сотрудничества.
Упрощенный доступ к кредитам: зонтичное поручительство
Еще один блок поддержки — доступ к финансированию через механизм зонтичного поручительства. Это форма гарантии, при которой третья сторона выступает поручителем по кредиту и снижает для бизнеса барьер входа в заемные средства.
Механизм дифференцирован по уровню риска:
компании с высоким риском — чаще неторговые;
компании со средним риском;
компании с низким риском, для которых поручительство может дополнительно снизить процентную ставку по кредиту на 1–2%, даже если банк и так был готов выдать финансирование.
Таким образом, система не работает «вслепую», а подстраивается под разные профили заемщиков.
Какие сферы получили господдержку в 2025 году
Импорт и импортозамещение
Часть мер поддержки импорта была введена еще в 2022 году. Позже Минпромторг России запустил сервис «Импортозамещение 2.0» и дополнил его дополнительными мерами в пользу отечественной продукции, среди которых:
возможность ввоза отдельных товаров без согласия правообладателя;
программы финансирования проектов импортозамещения;
субсидии и компенсации затрат.
В статье отдельно отмечено, что полный перечень действующих мер можно посмотреть по специальной ссылке.
В 2025 году Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта:
— часть позиций исключена;
— часть, наоборот, добавлена.
Это отражает корректировку под текущую структуру спроса и санкционные реалии. Отдельный материал, на который дана отсылка, объясняет, что такое параллельный импорт и как с ним работать.
Поддержка IT-сектора
IT-сфера продолжает оставаться одним из ключевых направлений новой экономики. В условиях санкций и усиления спроса на отечественные решения государство усиливает поддержку аккредитованных IT-компаний и специалистов.
Для таких компаний предусмотрены меры, снижающие нагрузку и повышающие привлекательность отрасли:
пониженные ставки по налогу на прибыль;
освобождение от отдельных форм государственного контроля;
упрощение найма иностранных специалистов;
ипотечные программы на более выгодных условиях для сотрудников.
Отдельно выделена частичная компенсация затрат на отечественное ПО. Компании МСП могут:
приобретать российское программное обеспечение с существенной скидкой — половину стоимости покрывает государство;
при этом должны соблюдаться условия по среднему количеству сотрудников и годовому обороту.
Подробные правила участия в этой программе находятся по отдельной ссылке, на которую в статье сделана отсылка.
Поддержка агробизнеса
В государственную программу развития сельского хозяйства внесены изменения, ориентированные на:
повышение технологического уровня агропромышленного комплекса;
привлечение квалифицированных специалистов;
модернизацию инфраструктуры.
Ключевые направления поддержки агробизнеса включают:
возмещение части расходов, связанных с производством сельхозпродукции и разведением скота;
предоставление грантов до 10 млн рублей на проекты по развитию сельского туризма;
гранты до 30 млн рублей на модернизацию производственных и перерабатывающих мощностей;
финансовую поддержку сельскохозяйственных стартапов в размере от 3 до 5 млн рублей;
вложения в современные технологии выращивания овощей и картофеля.
Отдельной статьей в материале обозначена тема агродронов как драйвера урожайности и прибыли — как пример того, как технологии становятся частью новой аграрной реальности.
Подытожим: какое «окно возможностей» открывается для МСП
В завершении материала делается вывод: в 2025–2026 годах малый и средний бизнес получает доступ к широкому спектру инструментов поддержки, которые:
охватывают разные виды деятельности;
предоставляются в различных форматах — от прямых субсидий и грантов до образовательных программ и сервисных решений;
помогают снижать издержки и оптимизировать процессы;
повышают конкурентоспособность компаний как на российском, так и на международных рынках.
Идея статьи проста: события 2025–2026 годов — это не только ужесточение правил, но и период, когда МСП может использовать новые меры поддержки для развития, тестирования новых подходов и укрепления позиций на рынке.
