ФАС: рост НДС не дает права автоматически повышать цены на продукты
2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет всех нас: ставки уже выросли, требования ужесточили, штрафы будут чаще. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» без выходных разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.
⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi
Федеральная антимонопольная служба напомнила бизнесу принципиально важную позицию: повышение ставки НДС с 20% до 22% само по себе не является основанием для роста цен на социально значимые продукты питания.
Почему ФАС зафиксировала это именно сейчас
После официального решения о повышении НДС многие поставщики начали закладывать рост цен и заранее уведомлять контрагентов о подорожании. ФАС подчеркивает: такой подход недопустим, если речь идет о социально значимых товарах - базовом продуктовом наборе, включая хлеб, молоко и аналогичные позиции.
Повышение налога не может автоматически перекладываться в цену без экономического обоснования.
Где здесь зона ответственности бухгалтерии
Для бухгалтеров и финансовых подразделений эта позиция ФАС имеет прямое практическое значение, поскольку именно они:
- участвуют в формировании цены;
- рассчитывают себестоимость;
- моделируют налоговую нагрузку;
- анализируют маржинальность.
Ключевые моменты, которые важно учитывать
Себестоимость и цена - не одно и то же.
Если НДС включается в калькуляции, налог необходимо отделять от управленческих решений по ценообразованию.
Изменение НДС отражается в учете.
Повышение ставки влияет на вычеты, остатки и расчет себестоимости, но не подменяет собой экономику цены.
Цены формируются не только налогами.
На них влияют договорные условия, конкуренция, маркетинговая политика и структура рынка.
Документы имеют значение.
ФАС анализирует, есть ли у повышения цены экономическое обоснование. Отсутствие расчетов - зона риска.
Прямая позиция антимонопольного органа
Если рост цены объясняется исключительно повышением НДС, без иных экономических факторов и расчетов, такое изменение может быть признано нарушением антимонопольного законодательства.
Для бухгалтерии это означает одно: налог - это элемент расчета, но не универсальное оправдание для пересмотра цен.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
ну если только очень начинающий бухгалтер, который еще не читал про субсидиарную ответственность