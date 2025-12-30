8081 Каталог Моб
ФАС: рост НДС не дает права автоматически повышать цены на продукты

Этот сигнал адресован не только торговым сетям и поставщикам, но и бухгалтерии, финансовым службам и тем, кто участвует в ценообразовании внутри компании.

Федеральная антимонопольная служба напомнила бизнесу принципиально важную позицию: повышение ставки НДС с 20% до 22% само по себе не является основанием для роста цен на социально значимые продукты питания.

Почему ФАС зафиксировала это именно сейчас

После официального решения о повышении НДС многие поставщики начали закладывать рост цен и заранее уведомлять контрагентов о подорожании. ФАС подчеркивает: такой подход недопустим, если речь идет о социально значимых товарах - базовом продуктовом наборе, включая хлеб, молоко и аналогичные позиции.

Повышение налога не может автоматически перекладываться в цену без экономического обоснования.

Где здесь зона ответственности бухгалтерии

Для бухгалтеров и финансовых подразделений эта позиция ФАС имеет прямое практическое значение, поскольку именно они:

- участвуют в формировании цены;
- рассчитывают себестоимость;
- моделируют налоговую нагрузку;
- анализируют маржинальность.

Ключевые моменты, которые важно учитывать

Себестоимость и цена - не одно и то же.
Если НДС включается в калькуляции, налог необходимо отделять от управленческих решений по ценообразованию.

Изменение НДС отражается в учете.
Повышение ставки влияет на вычеты, остатки и расчет себестоимости, но не подменяет собой экономику цены.

Цены формируются не только налогами.
На них влияют договорные условия, конкуренция, маркетинговая политика и структура рынка.

Документы имеют значение.
ФАС анализирует, есть ли у повышения цены экономическое обоснование. Отсутствие расчетов - зона риска.

Прямая позиция антимонопольного органа

Если рост цены объясняется исключительно повышением НДС, без иных экономических факторов и расчетов, такое изменение может быть признано нарушением антимонопольного законодательства.

Для бухгалтерии это означает одно: налог - это элемент расчета, но не универсальное оправдание для пересмотра цен.

