Счета-фактуры

Почему ошибки в счете-фактуре — это прямые потери

Самая распространенная ошибка - относиться к счету-фактуре как к технической формальности. На практике неверный документ приводит к конкретным финансовым последствиям.

Отказ в вычете НДС.

Ошибка в ИНН, ОГРНИП, наименовании контрагента или других реквизитах - и налоговая откажет в вычете. Уплаченный поставщику НДС вернуть не получится.

Штрафы.
Неправильное оформление документов относится к грубым нарушениям учета доходов и расходов. Размер штрафов - от 10 000 до 30 000 рублей.

С 2026 года корректный счет-фактура становится элементом финансовой устойчивости бизнеса, а не бухгалтерской формальностью.

Что предпринимателю на УСН делать уже сейчас

Переход на НДС - это организационная задача, а не катастрофа. Подготовка начинается заранее.

Разобраться в базовых понятиях.
Важно четко понимать разницу между входящим и исходящим НДС и требования к корректному документу.

Определить точку входа в НДС.
Рассчитайте, в каком месяце выручка достигнет 15–17 млн рублей, и зафиксируйте этот момент как старт подготовки к работе с НДС.

Запомнить ключевые правила по счетам-фактурам.
Документ выставляется в течение 5 календарных дней с даты отгрузки товара или получения аванса.

Обязательные реквизиты:
- корректные ИНН и ОГРНИП контрагента;
- дата и номер счета-фактуры;
- наименование товара или услуги строго по договору;
- сумма и ставка НДС (22% с 2026 года).

Задача предпринимателя - не выучить Налоговый кодекс, а выстроить устойчивый процесс, который работает без постоянного ручного контроля. В этом помогают сервисы, автоматически формирующие корректные документы.

Итог

Переход на НДС - это новый этап в развитии бизнеса. Счет-фактура становится основным инструментом взаимодействия с бюджетом. Чем раньше вы начнете работать с ним осознанно, тем спокойнее и предсказуемее будет 2026 год.

Налоговая реформа 2026 — это не просто очередные поправки в НК, а действительно масштабные изменения, которые меняют правила игры. Реформа затрагивает ключевые элементы налоговой системы — НДС, спецрежимы, НДФЛ и не только. Рассказываем, какие нововведения ждут бизнес.

