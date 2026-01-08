Почему ошибки в счете-фактуре — это прямые потери
2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет всех нас: ставки уже выросли, требования ужесточили, штрафы будут чаще. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» без выходных разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.
⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi
Отказ в вычете НДС.
Ошибка в ИНН, ОГРНИП, наименовании контрагента или других реквизитах - и налоговая откажет в вычете. Уплаченный поставщику НДС вернуть не получится.
Штрафы.
Неправильное оформление документов относится к грубым нарушениям учета доходов и расходов. Размер штрафов - от 10 000 до 30 000 рублей.
С 2026 года корректный счет-фактура становится элементом финансовой устойчивости бизнеса, а не бухгалтерской формальностью.
Что предпринимателю на УСН делать уже сейчас
Переход на НДС - это организационная задача, а не катастрофа. Подготовка начинается заранее.
Разобраться в базовых понятиях.
Важно четко понимать разницу между входящим и исходящим НДС и требования к корректному документу.
Определить точку входа в НДС.
Рассчитайте, в каком месяце выручка достигнет 15–17 млн рублей, и зафиксируйте этот момент как старт подготовки к работе с НДС.
Запомнить ключевые правила по счетам-фактурам.
Документ выставляется в течение 5 календарных дней с даты отгрузки товара или получения аванса.
Обязательные реквизиты:
- корректные ИНН и ОГРНИП контрагента;
- дата и номер счета-фактуры;
- наименование товара или услуги строго по договору;
- сумма и ставка НДС (22% с 2026 года).
Задача предпринимателя - не выучить Налоговый кодекс, а выстроить устойчивый процесс, который работает без постоянного ручного контроля. В этом помогают сервисы, автоматически формирующие корректные документы.
Итог
Переход на НДС - это новый этап в развитии бизнеса. Счет-фактура становится основным инструментом взаимодействия с бюджетом. Чем раньше вы начнете работать с ним осознанно, тем спокойнее и предсказуемее будет 2026 год.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию