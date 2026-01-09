8099 ОК БСН моб
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Коммерческая Тайна
Налоговые изменения 2026

УСН, НДС и счет-фактура: как работать в 2026 году

И почему эта тема стала критичной.

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет всех нас: ставки уже выросли, требования ужесточили, штрафы будут чаще. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» без выходных разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.

⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Если ваш годовой доход вплотную подходит к 20 млн рублей в 2026 году, изменения неизбежны. Снижение лимита по УСН означает, что тысячи предпринимателей впервые становятся плательщиками НДС. Вместе с этим в их реальности появляется ключевой документ, без которого система НДС не работает, - счет-фактура.

Для многих это новый и непривычный инструмент. Ошибки в нем стоят денег.

Что такое счет-фактура и зачем он нужен плательщику НДС

НДС работает как цепочка: налог «переходит» от компании к компании и в итоге попадает в бюджет. Счет-фактура - это документ, который фиксирует этот переход.

Для продавца счет-фактура - подтверждение того, что с полученных денег рассчитан НДС и он подлежит уплате в бюджет. Для покупателя - основание принять уплаченный поставщику НДС к вычету.

Без корректно оформленного счета-фактуры вы не сможете вернуть входящий НДС. В этом случае налог придется платить со всей выручки, напрямую теряя прибыль.

С 2026 года предприниматели на УСН с доходом от 20 млн рублей впервые столкнутся с необходимостью системной работы со счетами-фактурами. Это не формальность и не «бумажка», а базовый элемент финансовой модели.

Что меняется с 2026 года

Для тех, кто только входит в режим НДС, ключевыми становятся изменения, вступающие в силу с 2026 года. Они напрямую влияют на документооборот и контроль.

Первое. Электронный формат становится обязательным.
Бумажные счета-фактуры уходят в прошлое. Формирование и обмен документами будет происходить исключительно в электронном виде через операторов ЭДО.

Второе. Меняются обязательные реквизиты.
Индивидуальным предпринимателям необходимо указывать в счете-фактуре ОГРНИП, а не старые данные о госрегистрации.

Третье. Усиливается контроль.
Налоговая будет проверять корректность документов через автоматизированные электронные системы. Ошибки будут видны сразу.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

39 подписчиков446 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Контур

Что нужно знать предпринимателю про налоговую реформу 2026 года

Налоговая реформа 2026 — это не просто очередные поправки в НК, а действительно масштабные изменения, которые меняют правила игры. Реформа затрагивает ключевые элементы налоговой системы — НДС, спецрежимы, НДФЛ и не только. Рассказываем, какие нововведения ждут бизнес.

Что нужно знать предпринимателю про налоговую реформу 2026 года

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум