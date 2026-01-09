УСН, НДС и счет-фактура: как работать в 2026 году

И почему эта тема стала критичной.

Если ваш годовой доход вплотную подходит к 20 млн рублей в 2026 году, изменения неизбежны. Снижение лимита по УСН означает, что тысячи предпринимателей впервые становятся плательщиками НДС. Вместе с этим в их реальности появляется ключевой документ, без которого система НДС не работает, - счет-фактура.

Для многих это новый и непривычный инструмент. Ошибки в нем стоят денег.

Что такое счет-фактура и зачем он нужен плательщику НДС

НДС работает как цепочка: налог «переходит» от компании к компании и в итоге попадает в бюджет. Счет-фактура - это документ, который фиксирует этот переход.

Для продавца счет-фактура - подтверждение того, что с полученных денег рассчитан НДС и он подлежит уплате в бюджет. Для покупателя - основание принять уплаченный поставщику НДС к вычету.

Без корректно оформленного счета-фактуры вы не сможете вернуть входящий НДС. В этом случае налог придется платить со всей выручки, напрямую теряя прибыль.

С 2026 года предприниматели на УСН с доходом от 20 млн рублей впервые столкнутся с необходимостью системной работы со счетами-фактурами. Это не формальность и не «бумажка», а базовый элемент финансовой модели.

Что меняется с 2026 года

Для тех, кто только входит в режим НДС, ключевыми становятся изменения, вступающие в силу с 2026 года. Они напрямую влияют на документооборот и контроль.

Первое. Электронный формат становится обязательным.

Бумажные счета-фактуры уходят в прошлое. Формирование и обмен документами будет происходить исключительно в электронном виде через операторов ЭДО.

Второе. Меняются обязательные реквизиты.

Индивидуальным предпринимателям необходимо указывать в счете-фактуре ОГРНИП, а не старые данные о госрегистрации.

Третье. Усиливается контроль.

Налоговая будет проверять корректность документов через автоматизированные электронные системы. Ошибки будут видны сразу.