Почему 2026 год станет тяжелым для российского бизнеса

Цифровая империя ФНС

Федеральная налоговая служба тихо завершила то, что строила последние годы. АСК НДС-2 и АИС «Налог-3» давно перестали быть программами для обработки деклараций. Это аналитическая машина, работающая в режиме реального времени.

Она видит:

- каждую транзакцию;

- каждый договор;

- каждое движение денег между контрагентами.

Алгоритмы научились читать не только примитивные схемы с «однодневками». Под контроль попали сложные многоуровневые конструкции, которые еще недавно считались безопасными. Система распознает логику, связи, повторяемость и смысл операций. Ошибок она не прощает.