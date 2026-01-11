НДС 22% с 2026 года: ККТ — с отсрочкой, отчетность — без

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет всех нас: ставки уже выросли, требования ужесточили, штрафы будут чаще. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» без выходных разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.
Что изменилось с 1 января 2026 года
С начала 2026 года привычная ставка НДС 20% уходит в прошлое. Вместо нее применяется ставка 22%. Это прямо закреплено Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Под новую ставку ФНС утвердила изменения в форматах фискальных документов. Производители контрольно-кассовой техники заявили о готовности выпустить обновления программного обеспечения к концу 2025 года.
Ключевой момент: после вступления в силу приказа ФНС и получения обновлений ККТ организации и ИП обязаны незамедлительно установить их, чтобы с 01.01.2026 в чеках и БСО отражалась ставка НДС 22%.
Где возникла проблема: внешнее программное обеспечение
ФНС получила информацию от разработчиков внешнего ПО и крупных пользователей ККТ: учетные системы и интеграционные решения не готовы к переходу на новую ставку.
По предварительным оценкам, доработка и внедрение такого программного обеспечения может занять три–четыре месяца.
Эта задержка - не в ККТ как устройстве, а в экосистеме, которая формирует данные для чеков.
Позиция ФНС на первый квартал 2026 года
Учитывая реальную техническую картину, ФНС сослалась на принципы презумпции невиновности и трактовки неустранимых сомнений в пользу налогоплательщика (статьи 1.5 и 2.1 КоАП РФ) и дала прямые указания территориальным инспекциям.
Фокус контроля смещается
В первом квартале 2026 года инспекциям предписано не концентрироваться на проверках корректности отражения ставки НДС 22% в чеках ККТ.
Приоритет - информирование
Основное внимание налоговые органы должны уделять разъяснению вступивших в силу изменений и контролю корректного формирования налоговой отчетности с расчетом НДС по ставке 22%.
Что это означает для бизнеса
Новая ставка НДС 22% действует с 1 января 2026 года - независимо от готовности ККТ и внешнего ПО. Это означает, что налоговая отчетность должна формироваться уже с учетом новой ставки.
Обновления ККТ и учетных систем необходимо устанавливать сразу после их появления. ФНС ожидает от налогоплательщиков оперативных действий.
При этом, несмотря на заявленную лояльность в первом квартале 2026 года, факт административного правонарушения может быть установлен, если будет доказана вина. Техническая задержка не отменяет обязанности привести системы в соответствие.
