НДС 22% с 2026 года: ККТ — с отсрочкой, отчетность — без

Что изменилось с 1 января 2026 года

С начала 2026 года привычная ставка НДС 20% уходит в прошлое. Вместо нее применяется ставка 22%. Это прямо закреплено Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Под новую ставку ФНС утвердила изменения в форматах фискальных документов. Производители контрольно-кассовой техники заявили о готовности выпустить обновления программного обеспечения к концу 2025 года.

Ключевой момент: после вступления в силу приказа ФНС и получения обновлений ККТ организации и ИП обязаны незамедлительно установить их, чтобы с 01.01.2026 в чеках и БСО отражалась ставка НДС 22%.