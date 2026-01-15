Как законно не платить НДС в 2026 году

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет всех нас: ставки уже выросли, требования ужесточили, штрафы будут чаще. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» без выходных разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.
Когда НДС можно не начислять
Законный вариант не платить НДС по отдельным операциям предусмотрен статьей 149 НК РФ. В ней закреплен закрытый перечень операций, которые не подлежат обложению НДС.
Применение освобождения возможно только при строгом соблюдении условий, установленных законом.
Какие операции чаще всего подпадают под статью 149
На практике без НДС могут работать следующие виды деятельности, если выполнены все требования:
медицинские услуги при наличии лицензии и подтвержденного медицинского характера услуг;
косметология, но только в случае, если услуга является медицинской, проводится по показаниям, врачом и с корректным документальным оформлением;
образовательные услуги при соблюдении установленных требований, в ряде случаев критичны лицензия, статус и документы;
социальные услуги при выполнении предусмотренных условий;
отдельные финансовые и страховые операции в рамках установленного перечня;
аренда жилых помещений, именно жилья, а не коммерческой недвижимости;
благотворительная деятельность при правильном документальном оформлении.
Почему здесь часто возникают доначисления
По операциям из статьи 149 необходимо точно попадать в условия освобождения и иметь подтверждающие документы. Любое расхождение между фактическим содержанием услуги и ее оформлением создает риск доначислений.
Раздельный учет обязателен
Если у налогоплательщика одновременно есть операции, облагаемые НДС, и операции, освобожденные от налога, требуется раздельный учет.
По расходам, относящимся к операциям без НДС, входной НДС, как правило, к вычету не принимается. Такой налог включается в стоимость или учитывается в расходах. Если расходы общие, входной НДС подлежит распределению.
Итог
Если деятельность подпадает под статью 149 НК РФ, освобождение от НДС действительно можно применять. Но только при наличии подтверждающих документов, корректном оформлении операций и правильно выстроенном учете.
Здесь нет универсальных решений. Льгота работает только в рамках закона и при точном соблюдении условий.
