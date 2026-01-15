Подписаться

Как законно не платить НДС в 2026 году

С 2026 года правила по НДС становятся жестче. Ставка повышается до 22 процентов, а часть компаний и ИП на УСН при превышении лимитов начинают исполнять обязанности плательщика НДС. При этом сам факт появления НДС не означает, что налог нужно начислять по всем операциям без исключений.