Коммерческая Тайна
Налоговые проверки

Как сегодня устроен контроль за операциями бизнеса

Можно не принимать всерьез слова о том, что контроль за операциями бизнеса усиливается и становится неотвратимым. Но трудно не учитывать позицию начальника управления ФНС по Москве.

Формат контроля

Контроль за бизнесом развивается в сторону проактивного и автоматизированного формата и становится практически незаметным. В результате деятельность компаний находится под постоянным мониторингом со стороны налоговых органов.

Что теперь требуется от отчетности

Сегодня налогоплательщикам уже недостаточно просто сдавать отчетность в установленные сроки. Важно, чтобы одновременно соблюдались следующие условия:

  • показатели отчетности соответствовали фактической деятельности;

  • данные отчетности совпадали с информацией из внешних источников;

  • отчетность не вызывала вопросов у контролирующего органа.

За счет чего это реализуется

Для этого используется автоматизированная информационная система. Она обрабатывает массивы данных в режиме реального времени и при выявлении отклонений от нормы или несопоставимости данных выделяет такую информацию для инспектора.

Какие вопросы возникают на практике

Именно этим объясняются требования:

  • пояснить убытки;

  • прокомментировать расхождения между декларациями и расчетами по разным налогам и взносам;

  • объяснить низкий уровень заработной платы;

  • обосновать значительную долю расходов по корпоративным картам при небольшом фонде оплаты труда.

