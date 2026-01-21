Отгрузка в 2025 году, оплата — в январе 2026-го: возникает ли НДС
2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет всех нас: ставки уже выросли, требования ужесточили, штрафы будут чаще. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» без выходных разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.
⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi
Ответ - нет.
Почему НДС не возникает
Речь идет о длящемся договоре, при котором:
отгрузка произошла в 2025 году;
оплата поступила в 2026 году;
платеж не является авансом.
Такой платеж не формирует налоговую базу по НДС, следовательно, начислять и уплачивать налог в 2026 году не требуется.
Нормативная логика: как определяется база по НДС
По общему правилу налоговая база по НДС определяется на более раннюю из двух дат:
день оплаты или частичной оплаты в счет предстоящей поставки;
день отгрузки товаров (работ, услуг).
Что происходит в этой ситуации
В 2025 году компания находилась на УСН и не являлась плательщиком НДС. Следовательно, при отгрузке в 2025 году НДС не начислялся и в бюджет не уплачивался.
Платеж поступил в 2026 году, но он не является авансом, а относится к уже состоявшейся отгрузке.
Следовательно:
налоговая база по НДС не возникает;
начислять НДС не нужно;
уплачивать НДС в бюджет не требуется.
Ровно по логике Налогового кодекса. Без перехода в «новый» налог задним числом. Без попыток доначислить то, чего база не сформировала.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию