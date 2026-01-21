Отгрузка в 2025 году, оплата — в январе 2026-го: возникает ли НДС

Ситуация типовая для переходного периода. Товар отгружен в 2025 году, когда компания не была плательщиком НДС. Деньги поступили уже в январе 2026 года, когда статус плательщика появился. Вопрос логичный: нужно ли начислять и платить НДС с поступившей оплаты.

Ответ - нет.

Почему НДС не возникает

Речь идет о длящемся договоре, при котором:

отгрузка произошла в 2025 году;

оплата поступила в 2026 году;

платеж не является авансом.

Такой платеж не формирует налоговую базу по НДС, следовательно, начислять и уплачивать налог в 2026 году не требуется.

Нормативная логика: как определяется база по НДС

По общему правилу налоговая база по НДС определяется на более раннюю из двух дат:

день оплаты или частичной оплаты в счет предстоящей поставки;

день отгрузки товаров (работ, услуг).

Что происходит в этой ситуации

В 2025 году компания находилась на УСН и не являлась плательщиком НДС . Следовательно, при отгрузке в 2025 году НДС не начислялся и в бюджет не уплачивался.

Платеж поступил в 2026 году, но он не является авансом, а относится к уже состоявшейся отгрузке.

Следовательно:

налоговая база по НДС не возникает;

начислять НДС не нужно;

уплачивать НДС в бюджет не требуется.

Ровно по логике Налогового кодекса. Без перехода в «новый» налог задним числом. Без попыток доначислить то, чего база не сформировала.