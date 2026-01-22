Оплата в 2025 году, отгрузка в 2026-м: что происходит с НДС при ставке 5%
В этом случае НДС платить придется.
Ключевой момент: дата отгрузки
Отгрузка товара произошла в 2026 году - в период, когда компания уже является плательщиком НДС. Именно этот факт формирует обязанность по налогу.
Почему аванс 2025 года НДС не облагается
НДС с аванса, полученного в 2025 году, не начисляется, потому что:
в 2025 году компания не имела статуса плательщика НДС;
налог с полученных средств уплачивался в рамках УСН.
На этом этапе обязанности по НДС не возникало.
Почему НДС появляется при реализации в 2026 году
С 1 января 2026 года компания становится плательщиком НДС. Реализация товара происходит уже в этом статусе.
Следовательно:
при отгрузке возникает налоговая база по НДС;
налог подлежит исчислению.
В рассматриваемой ситуации применяется расчетная ставка 5/105.
Итог по сделке
аванс 2025 года - без НДС;
отгрузка в 2026 году - с НДС;
НДС с реализации подлежит исчислению и уплате.
Ровно так работает переход между налоговыми периодами.
