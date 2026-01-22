Оплата в 2025 году, отгрузка в 2026-м: что происходит с НДС при ставке 5%

Ситуация переходного периода. Деньги получены в 2025 году, когда компания не была плательщиком НДС. Отгрузка состоялась уже в 2026 году, после перехода на НДС со ставкой 5%.

В этом случае НДС платить придется.

Ключевой момент: дата отгрузки

Отгрузка товара произошла в 2026 году - в период, когда компания уже является плательщиком НДС. Именно этот факт формирует обязанность по налогу.

Почему аванс 2025 года НДС не облагается

НДС с аванса, полученного в 2025 году, не начисляется, потому что:

в 2025 году компания не имела статуса плательщика НДС;

налог с полученных средств уплачивался в рамках УСН.

На этом этапе обязанности по НДС не возникало.

Почему НДС появляется при реализации в 2026 году

С 1 января 2026 года компания становится плательщиком НДС. Реализация товара происходит уже в этом статусе.

Следовательно:

при отгрузке возникает налоговая база по НДС;

налог подлежит исчислению.

В рассматриваемой ситуации применяется расчетная ставка 5/105.

Итог по сделке

аванс 2025 года - без НДС ;

отгрузка в 2026 году - с НДС ;

НДС с реализации подлежит исчислению и уплате.

Ровно так работает переход между налоговыми периодами.