Правительство готово вернуть прежние лимиты для ПСН и УСН без НДС

Разбираем, что именно было сказано, почему эта тема возникла именно сейчас и какие изменения могут последовать.

24 января 2026 года на совещании президента РФ с правительством прозвучало заявление, которое напрямую касается малого бизнеса. Министр экономического развития Максим Решетников предложил ввести переходный период для доступа к льготным налоговым режимам уже в 2026 году. По сути - временно вернуться к старым лимитам для ПСН и, вероятно, УСН без НДС.

Что сказал министр

По словам Максима Решетникова, предприниматели оказались в ситуации, когда выбор налогового режима пришлось делать уже постфактум - по итогам прошлого года, не имея реальной возможности соответствовать новым требованиям.

Ключевая цитата:

Предприниматели столкнулись с необходимостью выбора налогового режима в конце прошлого года, уже по факту не имея возможности им соответствовать. Поэтому предлагаем ввести переходный период - не учитывать параметры деятельности за прошлый год для доступа к льготным режимам уже в этом году.

А чтобы воспользоваться пониженной ставкой по страховым взносам для МСП - использовать данные по доле обрабатывающего производства в доходе только по текущему году.

Это даст предпринимателям время, чтобы определиться с выбором и подстроиться под льготы.

Формулировка принципиальная: речь идет именно о неучете показателей за прошлый год при доступе к льготным режимам в 2026 году.

Почему это прозвучало именно сейчас

Поводом стала публичная история подмосковной пекарни "Машенька". Ее владелец работал на ПСН, но не уложился в новый лимит по доходу за 2025 год - 20 млн рублей. В результате с 2026 года он был вынужден перейти на УСН с НДС, что кратно увеличило налоговую нагрузку.

Бизнесмен озвучил проблему на прямой линии с президентом. Тогда прозвучало обещание "поработать с правительством". Однако реформа стартовала по графику, и уже в январе предприниматель сообщил о планах закрыть бизнес и уйти в наем. Эта информация получила широкое освещение в государственных СМИ.

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с налогами для малого бизнеса будет обсуждена на уровне правительства. Итогом стало совещание президента с кабмином, где и прозвучало предложение о переходном периоде.

Контекст здесь важен: информационное сопровождение темы шло на самом высоком уровне.

Что именно может измениться для бизнеса

Из сказанного министром и из общего контекста вытекают два ключевых факта:

проблема связана с новыми лимитами и потерей права на льготные режимы;

предлагается временно не учитывать показатели прошлого года для доступа к этим режимам в 2026 году.

Из этого следует вероятный сценарий.

ПСН

Речь может идти о временном смягчении правила по новому лимиту для патента. То есть ИП, которые по итогам 2025 года не превысили старый лимит в 60 млн рублей, смогут применять ПСН в 2026 году.

При этом к доходам уже 2026 года, с высокой вероятностью, будет применяться новый лимит - 20 млн рублей. Если в течение года он будет превышен, право на патент утрачивается.

УСН без НДС

Министр говорил о льготных режимах во множественном числе. Это позволяет предположить, что речь идет не только о ПСН.

Лимит для применения УСН без НДС был изменен по той же логике, что и лимит для патента. Поэтому вполне вероятно, что переходный период затронет и этот режим.

Когда ждать изменений

Министр экономического развития сообщил, что предложение:

согласовано с Минфином;

одобрено председателем правительства.

Минфин, в свою очередь, готов обеспечить внесение соответствующих поправок в Госдуму в первом квартале 2026 года.

Это означает, что речь идет не о разовых заявлениях, а о подготовке конкретных законодательных изменений.

Вывод

Формально текст поправок пока отсутствует. Есть только уведомление о разработке законопроекта и политический сигнал, озвученный публично. Но сам факт такого заявления, с учетом предыстории и уровня обсуждения, выглядит как попытка сгладить последствия резкого изменения налоговых правил для малого бизнеса.