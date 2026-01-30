8123 КПП ОСНО моб
Налоговые проверки

Ошибки при переходе на новый налоговый режим: как бизнес теряет льготы и получает штрафы

Переход на УСН, ПСН или отказ от спецрежима часто воспринимают как формальность. Подали уведомление — и продолжают работать. На практике именно этот момент чаще всего заканчивается доначислениями, штрафами и переводом на ОСНО задним числом.

Почему ИФНС штрафует при переходе на режим

Переход на спецрежим - заявительная процедура. Налоговая не оценивает намерения. Она проверяет только факты:

  • подано ли уведомление;

  • соблюдены ли сроки;

  • выполнены ли условия применения режима.

Контроль идет автоматически:

  • по декларациям и расчетам;

  • по банковским оборотам;

  • через камеральные проверки и аналитические системы.

Если выявлено нарушение, ИФНС вправе:

  • отказать в применении режима;

  • перевести бизнес на ОСНО задним числом;

  • доначислить налоги, пени и штрафы.

Ситуации, из-за которых теряется право на спецрежим

На практике право на режим чаще всего утрачивается, если:

  • уведомление подано с опозданием;

  • уведомление не принято налоговой;

  • превышены лимиты по доходам или численности;

  • используется запрещенный вид деятельности.

Ключевые ошибки при переходе

1. Пропуск или неверная подача уведомления

Уведомление - базовый документ. Без него ИФНС считает, что бизнес работает на общем режиме.

Типовые ошибки:

  • нарушен срок подачи;

  • указан неверный налоговый период;

  • выбран неправильный раздел формы;

  • отсутствует электронная подпись;

  • уведомление не принято инспекцией.

С 2026 года действует единая форма уведомления, но ошибка в выборе раздела приравнивается к его отсутствию.

Последствие одно: доначисление НДС, налога на прибыль или НДФЛ, пеней и штрафов за весь период.

2. Нарушение лимитов и условий применения режима

Спецрежимы работают только при соблюдении установленных условий. ИФНС контролирует их постоянно.

Наиболее частые нарушения:

  • превышение лимита доходов;

  • рост численности сотрудников;

  • превышение стоимости основных средств;

  • использование запрещенных видов деятельности;

  • дробление бизнеса.

Право на режим утрачивается с начала месяца, в котором допущено нарушение.

Какие лимиты ИФНС проверяет в первую очередь

Налоговая анализирует:

  • доходы по банковским операциям;

  • среднюю численность работников;

  • остаточную стоимость основных средств;

  • связь между компаниями и ИП.

Даже формальное превышение используется как основание для отказа в режиме.

3. Ошибки в учете переходных операций

Переходный период - зона повышенного риска.

Типовые ошибки:

  • доход получен на одном режиме, отражен на другом;

  • авансы учтены некорректно;

  • расходы не подтверждены документами;

  • НДС не восстановлен при переходе с ОСНО.

ИФНС квалифицирует такие ситуации как занижение налоговой базы.

4. Неверный выбор объекта налогообложения

Объект на УСН часто выбирают без расчетов.

Основные проблемы:

  • выбор объекта "доходы" при высокой доле расходов;

  • попытка изменить объект в течение года;

  • отсутствие финансовой модели.

Объект налогообложения нельзя менять в течение налогового периода. Ошибка фиксируется на весь год.

Как снизить риски при переходе

Чтобы не получить штрафы и доначисления:

  • заранее проверьте право на режим: доходы, численность, виды деятельности;

  • рассчитайте налоговую нагрузку до подачи уведомления;

  • подготовьте и перепроверьте уведомление;

  • корректно отразите переходные операции;

  • контролируйте лимиты в течение года, а не по итогам отчетности.

Именно на этапе перехода бизнес чаще всего теряет льготы и попадает под жесткий налоговый контроль.

