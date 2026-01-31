Ответы ФНС по НДС при УСН в 2026: освобождение, ставка 5% и момент возникновения обязанности

ФНС опубликовала разъяснения по применению НДС компаниями и ИП на УСН в 2026 году. Тема принципиальная: многие до сих пор путают, в какой момент НДС появляется и когда его можно не платить.

Когда действует освобождение от НДС

Если доходы за 2025 год не превысили 20 млн рублей, налогоплательщик на УСН в 2026 году:

считается освобожденным от НДС автоматически;

отдельное уведомление в ФНС подавать не требуется.

Важно учитывать, что освобождение действует только до момента превышения лимита доходов.

Когда возникает обязанность применять ставку 5%

Если в течение 2026 года доходы превышают установленный порог, появляется обязанность:

начислять НДС по ставке 5%;

выставлять счета-фактуры;

отражать операции в учете и отчетности.

Обязанность по НДС возникает с месяца превышения лимита, а не задним числом.

Где допускают ошибки чаще всего

считают, что обязанность по НДС возникает только с нового года;

не контролируют доходы помесячно;

не готовят договоры и шаблоны документов заранее;

не учитывают, что с появлением НДС меняется цена сделки.

Что стоит проверить уже сейчас