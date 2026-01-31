Ответы ФНС по НДС при УСН в 2026: освобождение, ставка 5% и момент возникновения обязанности
Когда действует освобождение от НДС
Если доходы за 2025 год не превысили 20 млн рублей, налогоплательщик на УСН в 2026 году:
считается освобожденным от НДС автоматически;
отдельное уведомление в ФНС подавать не требуется.
Важно учитывать, что освобождение действует только до момента превышения лимита доходов.
Когда возникает обязанность применять ставку 5%
Если в течение 2026 года доходы превышают установленный порог, появляется обязанность:
начислять НДС по ставке 5%;
выставлять счета-фактуры;
отражать операции в учете и отчетности.
Обязанность по НДС возникает с месяца превышения лимита, а не задним числом.
Где допускают ошибки чаще всего
считают, что обязанность по НДС возникает только с нового года;
не контролируют доходы помесячно;
не готовят договоры и шаблоны документов заранее;
не учитывают, что с появлением НДС меняется цена сделки.
Что стоит проверить уже сейчас
доходы за 2025 год;
контроль доходов в 2026 году в разрезе месяцев;
формулировки в договорах - цена с НДС или без НДС;
готовность шаблонов счетов-фактур и УПД.
