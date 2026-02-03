Как корректно отразить НДС в договоре: варианты формулировок и примеры

Вопрос о том, как правильно зафиксировать НДС в договоре, особенно остро встает в период изменений налогового законодательства. В статье приведены примеры формулировок, которые применяются в договорах и дополнительных соглашениях в зависимости от основания корректировки условий.

Изменение ставки НДС с 01.01.2026

С 1 января 2026 года ставка НДС увеличилась с 20% до 22%. В связи с этим стороны договоров, заключенных до указанной даты, пересматривают условия о цене и налоге.

Для внесения изменений оформляется дополнительное соглашение. Возможны разные подходы к корректировке условий, которые целесообразно закреплять с учетом позиции сторон. Ниже приведены типовые варианты таких соглашении.

Вариант 1. Увеличение цены договора

В этом случае стоимость без НДС сохраняется, а налог рассчитывается по новои ставке 22%. Итоговая сумма договора возрастает.

Пример:

Цена без НДС - 1 000 000 руб.

В 2025 году при ставке 20% сумма НДС составляла 200 000 руб., общая стоимость договора - 1 200 000 руб.

С 2026 года при ставке 22% сумма НДС увеличивается до 220 000 руб., а общая стоимость договора - до 1 220 000 руб.

Формулировка дополнительного соглашения в этом случае отражает увеличение цены за счет изменения ставки налога.

Вариант 2. Цена договора не меняется, корректируется сумма НДС

Здесь итоговая стоимость договора остается прежнеи, однако НДС пересчитывается по расчетнои ставке 22/122. В результате уменьшается сумма дохода поставщика без налога.

Пример:

Цена договора с НДС - 1 000 000 руб.

В 2025 году НДС составлял 166 667 руб. (1 000 000 х 20/120), цена без НДС - 833 333 руб.

В 2026 году НДС рассчитывается в размере 180 328 руб. (1 000 000 х 22/122), цена без НДС - 819 672 руб.

В таком случае в дополнительном соглашении фиксируется, что общая стоимость договора не меняется, а сумма налога определяется по новои ставке.

Возникновение обязанности уплачивать НДС с 01.01.2026

Речь идет об организациях и ИП на УСН, у которых с 2026 года появилась обязанность исчислять и уплачивать НДС. При изменении налогового статуса условия ранее заключенных договоров также требуют корректировки.

В таких ситуациях заключается дополнительное соглашение, в котором отражается включение НДС в цену договора и порядок его расчета.

Изменение ставки НДС при УСН

По общему правилу при применении УСН НДС исчисляется по ставке 5%, если годовой доход находится в диапазоне от 20 до 250 млн руб. При превышении этого порога применяется ставка 7%, которая действует до достижения дохода 450 млн руб.

При переходе со ставки 5% на 7% стороны оформляют дополнительное соглашение, где фиксируется новая ставка НДС и соответствующие изменения стоимости.

Отсутствие обязанности исчислять НДС

В ряде случаев НДС не начисляется вовсе. Основания могут быть различными:

операции освобождены от НДС по ст. 149 НК РФ

налогоплательщик использует освобождение по ст. 145 НК РФ

продавец применяет АУСН или ПСН и не является плательщиком НДС

В таких ситуациях в договоре или дополнительном соглашении необходимо прямо указать, что НДС не применяется, а также сослаться на соответствующую норму законодательства.

Примеры формулировок:

Освобождение по ст. 149 НК РФ:

«Стоимость услуг - 120 000 (сто двадцать тысяч) руб. без НДС. НДС не облагается на основании подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ».

Освобождение от НДС при УСН по ст. 145 НК РФ:

«Стоимость работ - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. без НДС. НДС не начисляется в связи с применением поставщиком УСН и освобождением от обязанностей плательщика НДС на основании п. 1 ст. 145 НК РФ».

Применение АУСН:

«Стоимость работ - 100 000 (сто тысяч) руб. без НДС. НДС не облагается в связи с применением АУСН (п. 6 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ)».

Итоги

Приведенные формулировки можно использовать в качестве основы при подготовке договоров и дополнительных соглашении. Они позволяют корректно зафиксировать порядок применения НДС с учетом изменений налогового законодательства и статуса сторон договора.