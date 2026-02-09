Блокировка карт и счетов: почему это происходит и как из этого выходят

Разберем, что именно стоит за этими блокировками, в каких ситуациях они возникают, как действовать, если ограничения уже введены, и что можно сделать заранее, чтобы снизить риски.

Россияне все чаще сталкиваются с ситуацией, когда карта или счет внезапно перестают работать. Покупки не проходят, переводы запрещены, наличные недоступны. В подавляющем большинстве случаев такие ограничения связаны не с «ошибкой банка», а с исполнением двух федеральных законов: 115-ФЗ и 161-ФЗ.

115-ФЗ: антиотмывочный контроль и право банка на паузу

115-ФЗ это закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Классический антиотмывочный контур, на котором построена работа всех банков.

В рамках этого закона банк обязан знать своего клиента, понимать происхождение его средств и экономический смысл операций. Если логика движения денег не складывается, банк вправе временно ограничить обслуживание. Это может быть запрет на переводы, снятие наличных или использование карты.

Важно сразу зафиксировать: блокировка по 115-ФЗ не означает обвинение. Это не приговор и не констатация нарушения. Это сигнал о том, что у банка возникли вопросы.

Что чаще всего приводит к блокировке по 115-ФЗ

На практике причины почти всегда типовые.

Подозрительные или нетипичные операции.

Резкое изменение поведения счета

Подозрение на отмывание средств или финансирование незаконной деятельности.

Признаки мошенничества.

Взаимодействие с лицами, уже находящимися под подозрением.

Снятие наличных сразу после поступления денег.

Отсутствие бытовых операций, при том что деньги по счету движутся активно.

Частые переводы или поступления средств.

Крупные переводы без очевидного экономического смысла.

Любые операции на сумму свыше 600 000 рублей.

Типовой сценарий блокировки выглядит так: банк ограничивает счет и направляет запрос с просьбой пояснить операции и предоставить документы. Часто поводом становятся автоматические триггеры. Например, за сутки выполнено более десяти переводов разным людям или более тридцати переводов от одного отправителя.

Если клиент отказывается отвечать или игнорирует запрос, это почти гарантированно приводит к расторжению договора. Если ответы есть, но банк считает их недостаточными, обслуживание также могут прекратить. При этом в рамках 115-ФЗ клиенту, как правило, дают вывести собственные средства.

Все подозрительные операции банк обязан передать в Росфинмониторинг. Дополнительно каждый банк использует свои внутренние критерии риска, которые клиенту не раскрываются.

Как снимают блокировку по 115-ФЗ

Обычно банк сразу уведомляет об ограничениях и параллельно запрашивает документы. Задача клиента простая по форме, но критичная по сути: доказать легальность средств и понятный экономический смысл операций.

Чаще всего банки просят:

документы, подтверждающие доход, например 2-НДФЛ или 3-НДФЛ;

трудовой договор;

подтверждение уплаты налогов;

пояснения по экономическому смыслу операций;

выписки из других банков;

сведения об операциях с криптовалютой;

чеки на покупки;

чеки и подтверждения доходов самозанятого;

договоры купли-продажи, займа, дарения и аналогичные документы.

Универсального списка не существует. Запрос формируется под конкретную ситуацию. Банк обычно указывает, какие именно документы ему нужны и за какой период.

Если переводились деньги между своими счетами, потребуется выписка из другого банка. Если нужно объяснить операцию, достаточно внятного текста. Например: деньги переведены в счет возврата займа, договор прилагается.

При наличии документов блокировка по 115-ФЗ снимается сравнительно легко. Если банк отказывает даже при очевидной легальности операций, можно направить жалобу через специальную форму Банка России. До этого этапа дело доходит редко.

161-ФЗ: платежная система и риск тотальной блокировки

161-ФЗ регулирует национальную платежную систему. Проще говоря, он определяет правила движения безналичных денег внутри страны. Важнейший элемент этого закона это база Банка России по операциям без добровольного согласия клиента.

В эту базу попадают сведения о случаях и попытках мошеннических переводов. Опасность здесь принципиально иная. Если данные клиента оказываются в базе ЦБ, ограничения могут быть введены сразу во всех банках.

Почему блокируют по 161-ФЗ

Основные основания всего два.

Данные внесены в базу по обращениям граждан в ЦБ.

Данные внесены по инициативе МВД.

Если информация попала в базу по первому основанию, банк может ограничить операции без полной блокировки. Обычно устанавливается лимит. Перевести или снять больше 100 000 рублей нельзя. Часто это происходит, когда счет клиента использовался мошенниками или фигурировал в попытке перевода без согласия владельца.

Если данные внесены по линии МВД, блокировка становится полной. Это уже подтвержденное подозрение на мошенничество.

Дополнительно по 161-ФЗ банк вправе приостановить перевод на 48 часов. Клиент может подтвердить операцию, но деньги все равно уйдут только по истечении этого срока. Если получатель находится в базе ЦБ, перевод могут отменить полностью.

Как снимают блокировку по 161-ФЗ

Ключевой момент: проблему можно решить только путем исключения данных из базы Банка России.

Для этого подается заявление в банк и параллельно обращение в ЦБ через специальную форму. Процедура формализована.

На странице регулятора выбирается подача обращения.

Открывается список тем.

Выбирается пункт об исключении данных из базы Банка России по операциям без согласия клиента.

Оформляется обращение от физического лица.

Авторизация проходит через Госуслуги.

В тексте подробно описывается ситуация с указанием банка, счета или карты, паспортных данных, ИНН.

Обращение направляется регулятору.

Банк России заявляет срок рассмотрения до 15 рабочих дней, фактически чаще указывается до 30 календарных дней.

Если идет расследование МВД или возбуждено дело, исключение из базы практически невозможно. Само обращение в ЦБ не гарантирует результата. Отказ можно обжаловать в суде. До суда допускается обращение в межведомственную комиссию при Банке России.

Почему 161-ФЗ стал особенно опасным

С середины 2025 года блокировки по этому закону применяются активнее. В регуляторе признают проблему. Достаточно нескольких жалоб о мошенничестве, чтобы счета были заблокированы повсеместно.

Проверка обоснованности жалоб часто формальная. В результате в базе оказываются не только мошенники, но и люди, которые, например, торгуют криптовалютой или занимаются арбитражем. Даже при отсутствии состава нарушения выход из базы может быть крайне сложным.

Банки указывают, что у самого ЦБ нет прямых правовых механизмов для самостоятельного исключения клиента. При этом банки, инициировавшие блокировку, часто не проявляют инициативы.

Как снизить риск блокировки

Полной защиты не существует, но снизить вероятность проблем можно.

Использовать карту только для легальных операций.

Платить налоги с полученных доходов.

Не использовать личную карту для предпринимательской деятельности.

Не переводить деньги незнакомым людям.

Всегда указывать назначение платежа.

Не использовать карты для онлайн-казино и сомнительных сервисов.

Не покупать и не продавать криптовалюту с неизвестными контрагентами.

При ошибочном поступлении средств сразу уведомлять банк.

Не возвращать такие деньги вручную без консультации с банком.

Не использовать личные карты для сборов средств.

Своевременно обновлять персональные данные и связывать профиль с Госуслугами.

Банк России отдельно подчеркивает: нельзя совершать операции по просьбе незнакомцев, передавать карту или доступ к онлайн-банку. Средства, поступившие по ошибке, всегда следует оформлять через банк, а не возвращать самостоятельно.

Вывод

115-ФЗ это временная пауза и диалог с банком.

161-ФЗ это риск системной блокировки и сложной реабилитации.

Понимание разницы между этими законами и аккуратное поведение с банковскими счетами сегодня становится вопросом финансовой безопасности, а не формального соблюдения правил.