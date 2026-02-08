Массовые блокировки карт и счетов физлиц в начале 2026 года: что происходит на самом деле

С начала 2026 года тема блокировок банковских карт и счетов физлиц резко вышла в публичное поле. К примеру, за первые три недели января на финансовых форумах появились сотни жалоб на внезапные ограничения операций.

Что увидели клиенты банков

В большинстве случаев люди не понимают причин блокировки. При попытке получить разъяснения банки отправляют клиентов в Банк России, фактически снимая с себя обязанность объяснять происходящее.

Под ограничения стали попадать и обычные пользователи маркетплейсов. Покупка нескольких товаров на одной площадке с несколькими пополнениями счета может привести к блокировке по 161-ФЗ как к подозрительной операции.

По данным компании «Информзащита», за первые недели 2026 года количество временных блокировок карт и счетов физлиц в рамках борьбы с мошенничеством составило от 2 до 3 миллионов случаев. Это около 1–2% от всех активных клиентов банков. Для сравнения: ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 тысяч переводов.

Реакция Банка России

Позже Банк России опроверг информацию о «миллионах блокировок» с начала года. Регулятор заявил, что реальное количество обращений граждан по поводу блокировки карт значительно ниже, чем цифры, разошедшиеся в медиа.

Почему блокировок стало больше

Юристы и эксперты сходятся в одном. Рост блокировок связан не с «жесткостью банков», а с изменением правил и автоматизацией контроля.

Партнер практики частных клиентов АБ «Вертикаль» Татьяна Микони пояснила, что массовый характер ограничений стал следствием резкого расширения критериев подозрительных операций и работы антифрод-систем:

Алгоритмы настроены так, чтобы не пропустить ни одной потенциально сомнительной операции. Цена этого подхода - высокая погрешность и блокировки добросовестных клиентов.

С 1 января вступил в силу приказ Банка России, который вдвое расширил перечень признаков подозрительных операций по 161-ФЗ. Теперь их 12 вместо прежних шести.

Что будет дальше

Эксперты ожидают, что всплеск блокировок носит временный характер. Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский считает, что на старте применения новых критериев число приостановленных операций может вырасти кратно, но затем вернется к нормальным значениям. По его оценке, период адаптации банков займет до полугода.

При этом бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева отмечает важный момент: публичные жалобы отражают лишь малую часть реальных случаев. Фактическое число граждан, столкнувшихся с временными блокировками, может быть существенно выше.

Позиция регулятора

В Банке России заявили, что постоянно анализируют эффективность действующих требований и при необходимости корректируют нормативную базу. В качестве примера регулятор привел изменение механизма реабилитации продавцов криптовалюты, которые формально попадали в базы мошеннических операций из-за особенностей новых алгоритмов.

Итог

Начало 2026 года показало, как быстро ужесточение антифрод-критериев отражается на обычных клиентах. Формально речь идет о борьбе с мошенничеством. Фактически - о периоде повышенной турбулентности, в котором под блокировки попадают не только злоумышленники, но и добросовестные граждане.