Минфин запустил третий этап налоговой реформы

Пока бизнес переваривает изменения по закону № 425-ФЗ, Минфин уже двинулся дальше. Ведомство официально приступило к разработке следующего этапа налоговой реформы - так называемой версии 3.0.

Что это означает по сути

Сигнал предельно понятный. Реформа не завершена. Текущие изменения - лишь промежуточная конфигурация. Следующий раунд правок готовится заранее и ориентирован уже на 2027 год.

Что могут изменить с 1 января 2027 года

По информации изнутри финансового блока, доработки планируются сразу по нескольким чувствительным направлениям.

Налоговое администрирование

Ожидается дальнейшее усиление роли ФНС. Речь идет о расширении собственных критериев риска, увеличении объема собираемой информации о налогоплательщиках и более жестких механизмах взыскания недоимок.

НДФЛ

На повестке - пересмотр ставок. В том числе возможная отмена льготных ставок 13 и 15 процентов по отдельным видам доходов, которые были введены как временная мера на 2025–2026 годы.

Налог на имущество

Этот налог долгое время обходили стороной, но в НК РФ, по мнению чиновников, накопились пробелы. Вероятность точечных, а затем и системных изменений здесь высокая.

Акцизы

Ситуация схожая с налогом на имущество. Пока тема не была в активной фазе, но потенциал для корректировок очевиден.

Специальные налоговые режимы

Самая тревожная зона. Пространства для маневра остается все меньше, но именно спецрежимы традиционно рассматриваются как источник дополнительных фискальных решений.

Вывод

Налоговая реальность продолжает усложняться. Реформа движется поэтапно, без пауз и с нарастающим фокусом на контроль и администрирование. 2026 год явно не станет финальной точкой.

Следим за развитием событий и будем держать вас в курсе всех ключевых изменений.