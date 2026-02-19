Ускоренное возмещение НДС продлили на 2026 год

Механизм ускоренного возмещения НДС сохранится и в 2026 году. Компании и индивидуальные предприниматели смогут вернуть налог без банковских гарантий и поручительств — по упрощенной процедуре.

На сайте ФНС прямо указано: эта мера позволяет претендовать на возврат более широкому кругу налогоплательщиков вне зависимости от объема получаемых доходов. То есть доступ к ускоренной процедуре не привязан к масштабу бизнеса.

Какие условия нужно соблюсти

Чтобы воспользоваться ускоренным порядком, необходимо соответствовать двум критериям.

Первое — компания или ИП не должны находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротстве.

Второе — сумма НДС, заявленная к возмещению, не может превышать объем уплаченных налогов и страховых взносов за предыдущий год. Порядок расчета лимитов раскрыт в письме ФНС от 01.04.2022 № ЕА-4-15\3971@.

Процедура: сроки и порядок действий

Механизм работает по четкому регламенту.

После подачи декларации с заявленной суммой НДС к возмещению у налогоплательщика есть пять рабочих дней, чтобы направить в инспекцию заявление о применении ускоренного порядка.

Далее у налогового органа также есть пять дней на проверку документов и передачу материалов в казначейство.

Срок возврата — не более двух недель. Для сравнения: стандартная процедура ранее занимала до трех месяцев.

Продление ускоренного порядка на 2026 год означает сохранение действующего механизма — с прежними условиями, сроками и требованиями.