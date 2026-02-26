Как налоговая инспекция проверяет бизнес в России

Параметры проверки известны, логика прозрачна, риски понятны. Осталось только сопоставить их с тем, что отражено в вашей отчетности, и заранее понять, где могут возникнуть вопросы.

Разбираем, где бизнес теряет деньги, и показываем рабочие решения по снижению налоговой нагрузки. Здесь закрытая информация: критерии блокировок, кейсы проверок, инструкции ФНС и судебные нюансы. Переходите в "Коммерческую тайну" - канал для собственников и финансовых руководителей: ⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Проверки не начинаются с визита

Налоговая не ходит по магазинам, офисам и салонам «наугад». Никто не листает карточки налогоплательщиков вручную и не проверяет бизнес по алфавиту. Идеи про «сначала больших, потом поменьше» тоже к реальности отношения не имеют.

При количестве более 3,2 млн юридических лиц ручная проверка в принципе невозможна. Именно поэтому ФНС давно работает через автоматизированные системы анализа.

Ключевой инструмент - АСК ДФЛ

Одна из таких систем - АСК ДФЛ. Ее задача не в том, чтобы сразу доначислить налоги, а в выявлении налоговых рисков.

Это принципиально важно. Инспектор не может доначислить налог просто потому, что ему что-то «не понравилось». Пока действует НК РФ, любое доначисление должно быть обосновано. Поэтому сначала - риск, потом действия.

Что именно анализирует система

АСК ДФЛ работает с отчетностью, которую сдают сами налогоплательщики. В фокусе:

расчеты по страховым взносам (РСВ);

отчетность по НДФЛ.

Задача системы - найти потенциальные нарушения, в том числе признаки выплаты зарплаты в конвертах.

При этом расходы физических лиц система не анализирует. Это не ее функция.

Как формируются группы риска

Все налогоплательщики автоматически распределяются по группам риска. Дальше уже подключается инспектор. Его выбор не свободный - он работает строго в рамках тех вариантов, которые предлагает система.

Какие показатели анализирует АСК ДФЛ

Для оценки используются конкретные метрики:

уровень зарплаты и его соответствие среднеотраслевым значениям по региону регистрации;

объем снятия наличных и его соотношение с фондом оплаты труда;

сопоставление количества рабочих мест (например, ККТ) с численностью сотрудников с учетом режима работы.

Что происходит после выявления риска

Если система фиксирует, например, повышенное снятие наличных или зарплату ниже среднеотраслевой, инспектор делает выборку налогоплательщиков и запрашивает пояснения.

После получения ответа инспектор в системе фиксирует один из вариантов:

получено обязательство уточнить данные за прошлые периоды;

получено обязательство увеличить зарплату в будущем;

установлены объективные причины низкой зарплаты;

причины выплаты зарплаты ниже среднеотраслевой отсутствуют;

причины выплаты зарплаты ниже МРОТ отсутствуют;

работодатель не ответил на требование.

Других вариантов у инспектора нет.

Если обещание не выполнено

Если налогоплательщик обязался повысить зарплату и этого не сделал, инспектор возвращается к вопросу позже и проверяет выполнение обязательств.

Где проходит красная линия

Риск признается критическим, если более 50% зарплаты выплачивается в конвертах или сотрудники не оформлены.

Есть и количественный порог. Критический размер возможной недоимки по налогам - 2 млн рублей.

Кто в зоне повышенного внимания

По материалам семинаров и разъяснений региональных управлений ФНС чаще всего в зоне риска находятся:

клининговые компании;

охранные предприятия;

аутстаффинг и аутсорсинг;

розница;

компании, работающие по госконтрактам.

Откуда вся эта информация

Все описанное основано на официальных документах ФНС: