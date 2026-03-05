Шаблон электронного ответа на требование ФНС по новым форматам
С 1 января 2026 года ФНС изменила формат электронных пояснений к декларации по НДС.
Пояснения, отправленные по старым правилам или в произвольной форме, считаются непредставленными. Последствия - отказ в учете и штраф.
В этом посте - рабочая структура ответа, которая позволяет закрывать требования с первого раза. Формулировки простые, но подача четкая и официальная.
1. Заголовок и реквизиты
В начале ответа обязательно указываются:
номер требования ФНС
дата получения требования
данные налогоплательщика - ИНН/КПП, наименование
декларация или отчет, к которым относятся пояснения
Без этих реквизитов пояснение теряет привязку к требованию.
2. Короткое вступление
Формула должна быть лаконичной:
В ответ на требование от ___ (дата) сообщаем разъяснения по следующим вопросам…
Никаких лишних рассуждений. Сразу к сути.
3. Описание операции и фактов
Этот блок отвечает на вопрос инспекции по существу:
что произошло
как операция отражена в декларации
где возникло расхождение или ошибка
Нужно описать конкретное действие и его отражение в отчетности.
4. Основание - подтверждающие документы
Перечень документов с точными реквизитами:
договор № ___ от ___
акт выполненных работ № ___ от ___
платёжное поручение № ___ от ___
Документы перечисляются с датами и номерами. Никаких обобщений.
5. Логика расчета
Расчет излагается по шагам:
база по строке ___ - ___
документы, подтверждающие соответствующие суммы
Пояснение должно показывать, как сформированы цифры, а не просто повторять итоговые значения.
6. Объяснение данных в декларации и ЭДО
В этом разделе необходимо:
пояснить, почему показатели отражены именно так
указать, какие реквизиты и форматы использованы
сослаться на обновленный формат пояснений
Важно показать, что сведения поданы в соответствии с действующими требованиями формата.
7. Приложения
В конце указывается полный перечень приложенных файлов:
список документов
скан или XML пояснений
УПД, счета-фактуры, акты, платёжные поручения в установленном формате
Файлы должны соответствовать формату, иначе пояснение не примут.
8. Завершающая формула
Ответ завершается стандартной фразой:
Все сведения подтверждены приложенными документами. Готовы предоставить дополнительные пояснения при необходимости.
Важно: пояснение должно быть структурировано. Если текст составлен хаотично, ФНС его не примет. Формат в 2026 году стал обязательным условием учета ответа.
