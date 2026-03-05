Акция Женская сила моб
Налогин Сергей
Налоговые требования

Шаблон электронного ответа на требование ФНС по новым форматам

Как оформить пояснение так, чтобы вопрос закрыли с первого раза.

С 1 января 2026 года ФНС изменила формат электронных пояснений к декларации по НДС.

Пояснения, отправленные по старым правилам или в произвольной форме, считаются непредставленными. Последствия - отказ в учете и штраф.

В этом посте - рабочая структура ответа, которая позволяет закрывать требования с первого раза. Формулировки простые, но подача четкая и официальная.

1. Заголовок и реквизиты

В начале ответа обязательно указываются:

  • номер требования ФНС

  • дата получения требования

  • данные налогоплательщика - ИНН/КПП, наименование

  • декларация или отчет, к которым относятся пояснения

Без этих реквизитов пояснение теряет привязку к требованию.

2. Короткое вступление

Формула должна быть лаконичной:

В ответ на требование от ___ (дата) сообщаем разъяснения по следующим вопросам…

Никаких лишних рассуждений. Сразу к сути.

3. Описание операции и фактов

Этот блок отвечает на вопрос инспекции по существу:

  • что произошло

  • как операция отражена в декларации

  • где возникло расхождение или ошибка

Нужно описать конкретное действие и его отражение в отчетности.

4. Основание - подтверждающие документы

Перечень документов с точными реквизитами:

  • договор № ___ от ___

  • акт выполненных работ № ___ от ___

  • платёжное поручение № ___ от ___

Документы перечисляются с датами и номерами. Никаких обобщений.

5. Логика расчета

Расчет излагается по шагам:

  • база по строке ___ - ___

  • документы, подтверждающие соответствующие суммы

Пояснение должно показывать, как сформированы цифры, а не просто повторять итоговые значения.

6. Объяснение данных в декларации и ЭДО

В этом разделе необходимо:

  • пояснить, почему показатели отражены именно так

  • указать, какие реквизиты и форматы использованы

  • сослаться на обновленный формат пояснений

Важно показать, что сведения поданы в соответствии с действующими требованиями формата.

7. Приложения

В конце указывается полный перечень приложенных файлов:

  • список документов

  • скан или XML пояснений

  • УПД, счета-фактуры, акты, платёжные поручения в установленном формате

Файлы должны соответствовать формату, иначе пояснение не примут.

8. Завершающая формула

Ответ завершается стандартной фразой:

Все сведения подтверждены приложенными документами. Готовы предоставить дополнительные пояснения при необходимости.

Важно: пояснение должно быть структурировано. Если текст составлен хаотично, ФНС его не примет. Формат в 2026 году стал обязательным условием учета ответа.

