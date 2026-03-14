Один директор на пять компаний — и схема перестала быть схемой

Компания производила молоко и молочную продукцию и работала на УСН. В ходе выездной проверки установлено: чтобы сохранить право на спецрежим, владелец зарегистрировал еще четыре юридических лица со схожими наименованиями. Руководителем во всех стал он же. Именно это легло в основу обвинения в искусственном дроблении бизнеса ради снижения налоговой нагрузки.

Разбираем, где бизнес теряет деньги, и показываем рабочие решения по снижению налоговой нагрузки. Здесь закрытая информация: критерии блокировок, кейсы проверок, инструкции ФНС и судебные нюансы. Переходите в "Коммерческую тайну" - канал для собственников и финансовых руководителей: ⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Создание новых фирм - не развитие, а реакция на лимит

Инспекторы выяснили: одно из новых юрлиц было создано в тот момент, когда два уже действующих подошли к лимиту выручки.

При этом новые покупатели у вновь созданных компаний не появились. Напротив, клиенты ранее зарегистрированных взаимозависимых лиц просто сменили поставщика.

Фактически рынок не расширился - изменилось только распределение потоков.

Производство осталось прежним

Созданные организации реализовывали продукцию, произведенную исключительно проверяемой компанией.

После появления взаимозависимых структур налогоплательщик стал перерабатывать давальческое сырье, полученное от них, и продавать собственную продукцию в небольшом объеме.

Экономическая логика бизнеса осталась прежней - изменилась только юридическая оболочка.

Совпадения, которые невозможно игнорировать

Три из четырех новых организаций располагались по одному адресу.

Использовали одну символику и наименование продукции.

Указывали одинаковые адреса и телефоны при заключении договоров.

Было установлено совпадение IP- и MAC-адресов.

В систему «Банк-Клиент» входили с этих адресов практически одновременно.

Налоговая и бухгалтерская отчетность подавалась через одного оператора.

Все основные средства, необходимые для производства и реализации молочной продукции, принадлежали проверяемой компании.

Формальная смена собственника - фактическое сохранение контроля

Транспорт, проданный одной из взаимозависимых организаций, продолжал использоваться проверяемым налогоплательщиком на основании договора возмездного оказания услуг. Оплата по нему не производилась.

В деятельности взаимозависимых компаний участвовали одни и те же физические лица. Имело место совмещение руководящих должностей. Происходила миграция кадров между организациями.

В штатные расписания вносились зеркальные изменения: должности исключались в проверяемой компании и одновременно вводились в взаимозависимых структурах.

Часть сотрудников работала сразу в нескольких организациях без оформления трудовых или гражданско-правовых отношений.

Позиция судов

Все судебные инстанции пришли к единому выводу: инспекция доказала создание схемы дробления бизнеса.

Цель - сохранить право на применение УСН и сократить объем налоговых обязательств путем перераспределения доходов между взаимозависимыми организациями.

Про «волшебную таблетку» от дробления

Тема дробления возвращается снова и снова.

Когда собственник группы компаний говорит: «Хочу сам управлять всеми своими юрлицами, но подскажите, как избежать обвинений в дроблении», ответ прост. Волшебной таблетки нет. Если и есть - то за ней к магам.

Если вы действительно хотите разделить бизнес на самостоятельные компании, это должно быть разделение не только на бумаге. Один человек физически не способен полноценно управлять несколькими реальными компаниями одновременно.

Если компании самостоятельны - ими должны управлять разные люди. И не формально, а фактически. Все, что обязан делать генеральный директор в силу закона 14-ФЗ и устава, должно исполняться реально.

Люди - главный ресурс бизнеса. И именно они чаще всего становятся главным маркером: перед нами дробление или действительное разделение.