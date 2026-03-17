Роскомнадзор штрафует за отзывы клиентов

Главная ошибка, которую совершают почти все
«Клиент сам написал благодарность в директ и прислал фото. Значит, можно выложить».
Нет. Нельзя.
Даже если клиент доволен, даже если он не возражает устно, даже если это выглядит как безобидный контент - публикация его данных без надлежащего оформления нарушает закон.
Задействуются сразу два нормативных основания:
статья 152.1 ГК РФ - право гражданина на изображение;
152-ФЗ - законодательство о персональных данных.
Фамилия, имя, лицо, текст переписки - это не ваш маркетинговый материал. Это данные клиента. И распоряжаться ими можно только при соблюдении установленной процедуры.
Сколько стоит одна публикация
Речь не о страшилках. Основание - статья 13.11 КоАП РФ.
Для ИП и ООО предусмотрены следующие санкции:
при первом нарушении - штраф от 30 000 до 150 000 рублей;
при повторном - от 300 000 до 700 000 рублей.
И это не предел. Клиент вправе обратиться в суд и заявить требование о компенсации морального вреда.
Фактически один пост способен «съесть» прибыль нескольких месяцев.
Почему договор вас не спасет
Распространенное заблуждение: «В договоре есть пункт о согласии на фото».
С 2021 года этого недостаточно для публикаций в социальных сетях.
Если данные размещаются в интернете и становятся общедоступными, требуется отдельное согласие. Не формальная строка в общем договоре, а самостоятельный документ.
Его корректное название - согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения.
Как оформить согласие правильно
В документе должны быть четко зафиксированы пять ключевых позиций:
Данные клиента - ФИО и контакты.
Данные оператора - реквизиты ИП или ООО.
Конкретный перечень информации, подлежащей публикации - фото, имя, текст отзыва.
Места размещения - ссылки на конкретные социальные сети или площадки.
Срок действия согласия.
Для онлайн-бизнеса требуется форма на сайте с активной, не предустановленной галочкой и ссылкой на текст согласия.
Любая имитация согласия не работает.
Это касается даже самозанятых
Аргумент «я маленький бизнес, меня не тронут» не работает.
Если вы собираете телефон или электронную почту для записи - вы становитесь оператором персональных данных.
Риски одинаковы для всех:
отсутствие уведомления в Роскомнадзор - штраф 50 000 рублей;
размещение данных на зарубежных серверах - штраф 50 000 рублей;
отсутствие политики конфиденциальности - штраф 4 000 рублей.
Закон не оценивает масштаб бизнеса. Он фиксирует факт нарушения.
План действий
Проведите аудит - удалите старые отзывы с фото, если нет письменных согласий, и исключите использование иностранных слов.
Оформите отдельную форму согласия на распространение данных.
Обновите сайт или бота - добавьте чек-боксы и политику конфиденциальности в «подвале».
Введите внутреннее правило - нет согласия, нет публикации.
Проверьте серверы - база клиентов должна храниться на территории РФ.
Один необдуманный пост - это не просто контент. Это потенциальное административное производство с конкретными суммами в постановлении.
