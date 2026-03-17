Роскомнадзор штрафует за отзывы клиентов

Главная ошибка, которую совершают почти все

«Клиент сам написал благодарность в директ и прислал фото. Значит, можно выложить».

Нет. Нельзя.

Даже если клиент доволен, даже если он не возражает устно, даже если это выглядит как безобидный контент - публикация его данных без надлежащего оформления нарушает закон.

Задействуются сразу два нормативных основания:

статья 152.1 ГК РФ - право гражданина на изображение;

152-ФЗ - законодательство о персональных данных.

Фамилия, имя, лицо, текст переписки - это не ваш маркетинговый материал. Это данные клиента. И распоряжаться ими можно только при соблюдении установленной процедуры.