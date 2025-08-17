Продолжение про включение вознаграждения платежного агента в таможенную стоимость товаров. Судебная практика

Арбитражный суд Московского округа поддержал декларанта в споре с таможней о включении вознаграждения платежного агента в таможенную стоимость ввозимых товаров.

Вопрос относительно того, подлежат ли включению в таможенную стоимость ввозимых товаров расходы на вознаграждение платежному агенту, стал обсуждаемым еще в 2024 году.

Тогда на заседании комиссии по вопросам таможенной стоимости ФТС России была озвучена позиция, что включение агентского вознаграждения в ТС зависит от того, в чьих интересах (продавца или покупателя) действует платежный агент.

Если по результатам изучения документов будет установлено, что агент действует в интересах импортера, то вознаграждение агенту включать в таможенную стоимость не нужно. Если в интересах продавца – включать вознаграждение в таможенную стоимость нужно.

Эта позиция позднее была поддержана в разъяснениях Минфина России от 01.11.2024 № 27-01-21/106988, от 23.10.2024 27-01-21/102836, № 27-01-21/102894.

Так, в разъяснениях Минфина России относительно включения таких расходов в состав цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате за товары (ЦФУ) при рассмотрении двух случаев указано:

если товары могут быть приобретены независимо от использования услуг платежного агента и со стороны продавца товаров отсутствуют требования по заключению договора с платежным агентом, указанным продавцом, то в таком случае отсутствуют основания для включения расходов на вознаграждение платежному агенту в состав ЦФУ (случай 1);

если товары, приобретаемые в соответствии с внешнеторговым договором, не могут быть приобретены без договора с платежным агентом, который заключается исходя из требований продавца, то расходы на вознаграждение платежному агенту подлежат включению в состав ЦФУ (случай 2).

Поводом для таможенного спора по делу № А41-69680/2024 между таможней и декларантом стало требование таможни о внесении изменений в сведения, заявленные в декларации на товары, до выпуска товара и включении агентского вознаграждения в таможенную стоимость ввозимых товаров.

Требование таможни было исполнено декларантом, таможенные платежи уплачены, декларация на товары выпущена в свободное обращение. После этого декларант обратился в суд.

Первая инстанция (Арбитражный суд Московской области) отказала обществу в удовлетворении заявленных требований.

Апелляционный суд отменил решение суда и признал требование таможни незаконным, сделав следующие выводы:

в настоящем случае заключение агентского договора обусловлено инициативой самого покупателя ввиду наличия трудностей перечисления оплаты напрямую продавцу товаров, данное условие не являлось обязательным в рамках заключенного контракта на покупку товаров, подлежащих ввозу на территорию ЕЭАС;

вывод суда первой инстанции о том, что, перечисляя денежные средства за конкретные товары, агент действует не только в своих интересах, но и в пользу продавца, не основан на фактических обстоятельствах дела;

платежным агентом фактически оказаны технические услуги по оплате приобретенных заявителем товаров, а не посреднических услуг, связанных с закупкой и продажей товаров в понимании Положения о добавлении вознаграждения посредникам (агентам) и вознаграждения брокерам к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.07.2014 № 112.

Кассационная инстанция (Арбитражный суд Московского округа) в постановлении от 23.07.2025 по делу № А41-69680/2024 поддержала позицию апелляционного суда.

Аналогичная правовая позиция по вопросу правомерности включения в состав таможенной стоимости выплаченного декларантом платежному агенту вознаграждения по агентскому договору изложена в принятых в пользу таможенного представителя судебных актах по делу № А40-8260/2025, по которому оспаривалось постановление таможни о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ в связи с заявлением недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров, послужившим основанием для занижения размера подлежащих уплате таможенных платежей.