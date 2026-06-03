Карточка образцов подписей для УФК: образец 2026, заверение и топ-10 ошибок

Карточка образцов подписей подается в паре с заявлением на открытие лицевого счета. Без принятой карточки счет не работает: казначейство не пропустит ни одного распоряжения, пока не зафиксирует, чьи подписи имеют силу. Разбираем форму, заверение и ошибки, на которых возвращают пакет.

Форма 0531753 «Карточка образцов подписей к лицевым счетам», утверждена Приказом Казначейства России от 17.10.2016 № 21н (Приложение № 2) — та же база, что и у заявления (форма 0531752). Брать актуальный бланк с roskazna.gov.ru или сайта регионального УФК; старая редакция не принимается.

Кто подписывает

- Первая подпись — руководитель (директор) или ИП. Основание — приказ/решение о назначении, выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Без первой подписи карточка недействительна.

- Вторая подпись — главный бухгалтер или лицо, ведущее бухучёт. Если главбуха в штате нет (частая ситуация у малого бизнеса и ИП), право второй подписи может не предоставляться — но это нужно оформить отметкой об отсутствии, а не оставлять поле пустым.

- Доверенные лица — по доверенности с прямо указанным правом подписи распоряжений по лицевому счёту. Без доверенности-основания подпись силы не имеет.

- ИП: обычно нет главбуха и устава — первая подпись у самого предпринимателя, вторая может отсутствовать.

Образцы подписей — главное поле

Сердце карточки — образцы подписей. Подпись в карточке становится эталоном, с которым УФК сверяет каждое распоряжение. Поэтому расписываться нужно так, как подписант делает это всегда, а не «красиво для документа». Расхождение образца с фактической подписью оборачивается отказами по платежам уже после открытия счёта (реальный кейс: руководитель расписался в карточке парадно с завитком, а на распоряжениях ставил короткую подпись — платежи начали отклоняться, карточку пришлось переоформлять).

Как заверить — нотариус или УФК (но не банк)

Заверение обязательно — незаверенную карточку УФК не примет. Два равнозначных способа:

- Уполномоченным работником УФК — бесплатно, при личной явке подписантов в ТОФК с паспортами и оригиналами документов о полномочиях;

- Нотариально — платно, когда личная явка затруднена; в УФК подаётся уже удостоверенный документ.

⚠️ Банк не подходит. Банковская карточка образцов подписей и карточка для УФК — разные документы. Заверение в банке действует для банковского счёта, но для лицевого счёта в казначействе силы не имеет — частое и дорогое заблуждение.

Топ-10 ошибок

1. Подпись отличается от фактической → отказы по распоряжениям после открытия. Расписываться как всегда.

2. Карточка не заверена → возврат. Заверять до подачи.

3. ИП заполнил поле КПП. У ИП КПП нет.

4. Наименование не по уставу. Копировать из свежей выписки.

5. Главбух не указан при наличии. Внести вторую подпись.

6. Смазанный оттиск печати. Переоформить с чёткой печатью.

7. Подписант без полномочий. Руководитель или по доверенности.

8. Нет доверенности на доверенное лицо. Приложить доверенность-основание.

9. Опечатка в ИНН/ОГРН. Сверять посимвольно.

10. Старая редакция бланка. Брать форму 0531753 с roskazna.gov.ru / сайта УФК.

При смене любого подписанта — сразу переоформлять карточку, не дожидаясь первого отказа по платежу.

Полный разбор — образец-схема карточки с подсказкой к каждому полю, способы заверения, подача через ГИИС «Электронный бюджет», связь с правом подписи распоряжений — плюс чек-лист на 20 пунктов перед подачей:

👉 https://kazna-gov.ru/blog/kartochka-obraztsov-podpisey-ufk

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Автор: Стелла Иванова, эксперт по казначейскому сопровождению государственных контрактов. Более 15 лет практики по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.