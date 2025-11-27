Пора познакомиться с новым ФСБУ — о проекте ФСБУ Расходы (основные положения, когда применять, чем отличается от ПБУ 10/99)

Основные положения нового ФСБУ «Расходы»

Какие организации применяют новый ФСБУ Расходы

Для финансовых организаций особенности применения нового ФСБУ устанавливаются отраслевыми стандартами или нормативными актами ЦБ РФ

Новый стандарт регулирует учет расходов экономических субъектов – коммерческих организаций. При этом некоммерческие организации ( многие из них имеют право заниматься предпринимательской деятельностью ) тоже формируют информацию о расходах от предпринимательской и иной деятельности с учетом положений ФСБУ «Расходы»

Признание расходов – что является расходом

Понятие «Расходы» в новом стандарте по сравнению с ПБУ 10/99 "Расходы организации" по сути, не сильно изменилось, хотя описано более детально. Расходами экономического субъекта признается уменьшение экономических выгод

-в результате выбытия (уменьшения стоимости) активов и (или)

-возникновения (увеличения величины) обязательств

приводящее к уменьшению капитала этого экономического субъекта, не связанному с уменьшением вкладов собственников имущества экономического субъекта, а также с распределением прибыли собственниками. Понятие капитала здесь используется в широком смысле – как ресурсы, используемые для получения прибыли.

Перечень выбытия активов, не признаваемых расходами, в новом ФСБУ «Расходы» уточнен. Сгруппируем данные в таблице, отметив различия.