Пора познакомиться с новым ФСБУ — о проекте ФСБУ Расходы (основные положения, когда применять, чем отличается от ПБУ 10/99)

Основные положения нового ФСБУ «Расходы»
Какие организации применяют новый ФСБУ Расходы
Новый стандарт регулирует учет расходов экономических субъектов – коммерческих организаций. При этом некоммерческие организации ( многие из них имеют право заниматься предпринимательской деятельностью ) тоже формируют информацию о расходах от предпринимательской и иной деятельности с учетом положений ФСБУ «Расходы»
Для финансовых организаций особенности применения нового ФСБУ устанавливаются отраслевыми стандартами или нормативными актами ЦБ РФ
Стандарт не применяют организации бюджетной сферы.
Признание расходов – что является расходом
Понятие «Расходы» в новом стандарте по сравнению с ПБУ 10/99 "Расходы организации" по сути, не сильно изменилось, хотя описано более детально. Расходами экономического субъекта признается уменьшение экономических выгод
-в результате выбытия (уменьшения стоимости) активов и (или)
-возникновения (увеличения величины) обязательств
приводящее к уменьшению капитала этого экономического субъекта, не связанному с уменьшением вкладов собственников имущества экономического субъекта, а также с распределением прибыли собственниками. Понятие капитала здесь используется в широком смысле – как ресурсы, используемые для получения прибыли.
Перечень выбытия активов, не признаваемых расходами, в новом ФСБУ «Расходы» уточнен. Сгруппируем данные в таблице, отметив различия.
ПБУ 10/99
ФСБУ «Расходы»
-в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов
-вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций и иных ценных бумаг не с целью перепродажи
в связи с осуществлением капитальных вложений,
финансовых вложений и
приобретением (созданием) запасов;
( вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций и т.п исключены из расходов на уровне понятия расходов — см. выше)
по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т.п
по договорам комиссии, поручения, агентским договорам в пользу комитента, доверителя, принципала
в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг
в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг (далее совместно – продукция), иного имущества
в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг
-в виде аванса
-в виде задатка
-в залог (в случае наличия договора)
в погашение кредита, займа
в погашение кредита, займа
Общий порядок признания расходов
Общие условия признания расходов в ФСБУ «Расходы» сформулированы более четко, чем в старом ПБУ. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете
независимо от формы осуществления расхода (денежной, натуральной или иной).
независимо от порядка признания расходов для целей налогообложения и целей раздельного учета затрат и финансовых результатов.
расходы признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором они понесены, независимо от фактического выбытия активов в оплату этих расходов и вида таких активов.
Предприятия, которыe вправе вести упрощенный учет, смогут признавать в бухгалтерском учете расходы по мере выбытия активов в оплату этих расходов, если по новому ФСБУ 9/2025 "Доходы", такой экономический субъект будет признавать выручку по мере получения активов от контрагентов.
Классификация расходов в новом ФСБУ
Общая схема расходов имеет следующий вид:
Очевидно, что классификация расходов ФСБУ «Расходы» отличается от привычного для нас деления в старом ПБУ. Первое деления здесь – расходы включаемые и не включаемые в финансовый результат.
Пример: к расходам, не включаемым в чистую прибыль (убыток), относятся, например, уценка (в определенных пределах) внеоборотных активов текущего периода, которые отражаются на счете 83 «Добавочный капитал».
Далее, расходы, включаемые в финансовый результат, делятся на
- расходы по обычным видам деятельности и
- расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности.
Расходы по обычным видам деятельности:
1. расходы, понесенные экономическим субъектом в связи с производством и продажей продукции, продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
Пример: зарплата рабочих производственного предприятия или закупка товаров торговым предприятием. Т.е., это «основные» расходы многих экономических субъектов.
2. расходы, понесенные экономическим субъектом в связи с предоставлением за плату прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
3. расходы, понесенные экономическим субъектом в связи с осуществлением финансовых вложений, включая участие в уставных капиталах других организаций;
4. расходы, понесенные экономическим субъектом в связи с предоставлением во временное пользование имущества по договору аренды (субаренды) и другие подобные договоры. понесенные экономическим субъектом управленческие, коммерческие и иные расходы, которые не включаются в стоимость активов в соответствии с другими федеральными стандартами.
Расходы, указанные в п.. 2-4, будут считаться расходами по обычным видам деятельности, когда деятельность, указанная в этих пунктах является основным предметом деятельности экономического субъекта.
5. понесенные экономическим субъектом управленческие, коммерческие и иные расходы, которые не включаются в стоимость активов в соответствии с другими федеральными стандартами.
Расходы по обычным видам деятельности – оценка, признание
В отличие от ПБУ 10/99, где этот вопрос изложен непосредственно в стандарте, но при этом довольно несистематически, оставляя много вопросов, новый ФСБУ «Расходы» для определения суммы и порядка отсылает к другим стандартам (ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 14/2022 «Учет нематериальных активов», ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»). Такой подход представляется более удобным – можно будет положиться на детальное изложение вопросов учета разных активов в других бухгалтерских стандартах.
Особо оговаривается принятие к бухгалтерскому учету управленческих, коммерческих и иных расходов, которые не включаются в стоимость активов в соответствии с другими федеральными стандартами. Такие расходы, принимаются к бухгалтерскому учету по мере их осуществления при выполнении трех условий:
- расходы производятся в соответствии с договором, заключенным с контрагентами в рамках обычной деятельности экономического субъекта, или подтвержденной иным образом обязанностью осуществить расход;
-имеется уверенность в том, что в результате осуществления расходов произойдет уменьшение экономических выгод экономического субъекта
- сумма расходов может быть определена
Эти условия признания расходов просты и интуитивно понятны, они описывают обычную, «состоявшуюся» хозяйственную операцию. Если другими федеральными стандартами не установлен порядок оценки таких расходов, они оцениваются в денежном выражении в сумме, определенной в соответствии с пунктами 10–14 ФСБУ 5/2019.
Компании, которые формируют информацию о выручке в бухгалтерском учете в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», и несет предусмотренные МСФО (IFRS) 15 затраты, разрешается формировать информации об этих затратах в соответствии с МСФО (IFRS) 15.
Со вступлением в действие ФСБУ «Расходы» 2027 при формировании расходов предприятия должны самостоятельно устанавливать перечень экономических элементов и статей затрат в отличие от ПБУ 10/99, содержащего такой перечень. Понятно, что такой перечень затрат должен быть закреплен в учетной политике
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности-виды, оценка, признание
Минфин в новом ФСБУ выделяет 12 видов таких расходов. Ниже, вместе с соответствующим расходом будет указан установленный новым ФСБУ способ его оценки и признания.
Расходы
Оценка и признание
1. расходы, связанные с предоставлением за плату прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
оценка и признание производится в сумме и порядке, установленных ФСБУ 14/2022
2. расходы, связанные с осуществлением финансовых вложений, включая участие в уставных капиталах других организаций расходы, связанные с осуществлением финансовых вложений, включая участие в уставных капиталах других организаций
оценка и признание производится в сумме и порядке установленных ПБУ 19/02
3. расходы, связанные с предоставлением во временное пользование имущества по договору аренды
оценка и признание производится в сумме и порядке в сумме и порядке, установленных ФСБУ 25/2018
4. расходы, связанные с куплей и продажей иностранной валюты
оценка и признание расходов производится в соответствии с ПБУ 3/2006
5. расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями
признание в фактической сумме
6. неустойки за нарушение условий договоров
признание в суммах, присужденных судом или признанных должником
7. расходы, связанные с возмещением убытков, причиненных экономическим субъектом;
признание в суммах, присужденных судом или признанных должником
8. суммы безнадежной дебиторской задолженности, иных долгов, нереальных ко взысканию
признание в фактической сумме, в отчетном периоде, в котором срок исковой давности такой дебиторской задолженности истек
9. расходы, связанные с осуществлением благотворительной, добровольческой (волонтерской), культурной, меценатской и просветительской деятельности, развлекательных, физкультурных и спортивных мероприятий
признание в фактической сумме
10. расходы, связанные с последствиями пожара, стихийного бедствия, а также иного бедствия, в результате которого сложилась чрезвычайная ситуация
признание в фактической сумме
11. убытки прошлых лет, признанные в отчетном году
признание в фактической сумме
12. иные расходы, в случаях, установленных другими федеральными стандартами
признание в сумме и порядке, установленных соответствующими федеральными стандартами
Для пунктов 1-3 должно выполняться условие, что указанные виды деятельности – не основные для экономических субъектов.
Когда и как применять ФСБУ «Расходы»
С какого года применять ФСБУ Расходы
Проект ФСБУ «Расходы» опубликован на сайте Минфина 02 июня 2025 года. Ожидается, что он начнет применяться с 2027 года, вместе с новый стандартом ФСБУ «Доходы», который уже утвержден и вступает в действие с 01 января 2027 года. Т.е., составлять отчетность по новому ФСБУ бухгалтеры будут в 2028 году
Ретроспективное применение ФСБУ Расходы
Последствия изменения учетной политика могу быть отражены по выбору:
-ретроспективно (т.е. предполагается, что новый ФСБУ действовал всегда) или
-перспективно (только для фактов хозяйственной жизни после начала применения стандарта, остальные данные остаются неизменными)
При этом, выбранный способ отражения и сами последствия должны быть раскрыты в первой финансовой отчетности.
Чем отличается ФСБУ Расходы от ПБУ 10/99 (основные моменты)
Основное отличие – подход к учету расходов. ПБУ 10/99 претендовало на роль полного руководства по учету расходов. В ФСБУ 2025 применяется другой метод - стандарт содержит много отсылок к другим ФСБУ по разным вопросам. С одной стороны, это поможет лучше разобраться в вопросе, так как стандарты обычно содержат достаточно информации об активах и обязательствах. С другой стороны, такой подход требует от бухгалтера более глубокого знания учета. Понятно, что учетная политика при ФСБУ Расходы должна отразить этот новый подход.
В ФСБУ представлена новая классификация расходов. Она не усложнит учет, но она отличается от старой, поэтому потребуется переход, в том числе и настройка бухгалтерских программ.
Согласно ФСБУ Расходы предприятия должны самостоятельно устанавливать перечень экономических элементов и статей затрат.
В новом ФСБУ не декларируется имеющийся в ПБУ 10/99 (п.19) принцип сопоставления расходов с поступлениями - «Расходы признаются в отчете о финансовых результатах с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями», требующий распределения расходов. Это может в некоторых случаях упростить учет.
ФСБУ «Расходы» при разработке отражения учета расходов учитывает интересы некоторых особых групп предприятий, например, формирующих информацию о выручке в соответствии с МФСО (IFRS) 15 или признающих в бухгалтерском учете выручку по ФСБУ 9/2025 способом «по мере готовности».
