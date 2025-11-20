Единственный способ легально не платить налог на дивиденды
ИИС, льгота догосрочного владения — ничто не освободит вас от уплаты налога на дивиденды.
Если вы купили акции, то в любом случае будете получать дивиденды сразу за вычетом НДФЛ. Его нельзя не платить и невозможно вернуть.
👉 Однако один способ всё-таки есть! Единственный вариант не платить налог на дивиденды — это инвестировать через ПИФы. Подходят как обычные ОПИФ, так и биржевые БПИФ. Дело в том, что фонд — это отдельная юридическая сущность, которая налоги не платит. Дивиденды приходят в него полностью и в полном размере реинвестируются в акции.
Например, сейчас дивидендная доходность Индекса МосБиржи составляет около 9.2%, то есть при покупке акций напрямую минимум 1.2% за год уйдет на налоги. Это больше, чем комиссия крупных фондов.
Таким образом отбивается комиссия, а удобство и простота инвестирования через БПИФ остается с вами.
❗️ Подробнее о новых интересных, а также классических фондах российских акций мы говорим на этой неделе в Телеграм канале https://t.me/glavinvest
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию