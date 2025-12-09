Стейблкоины как основа современной международной экономики

Мир быстро меняется. Те, кто продолжает это отрицать, в итоге остаются за бортом прогресса. И сегодня стейблкоины — это уже не просто «доллар для криптанов», а все больше основа международной финансовой системы. Рассмотрим несколько примеров.

Мир быстро меняется. Те, кто продолжает это отрицать, в итоге остаются за бортом прогресса. И сегодня стейблкоины — это уже не просто «доллар для криптанов», а все больше основа международной финансовой системы. Вот несколько примеров:

1. Власти Тайваня планируют ввести регулирование крипторынка, что позволит выпускать стейблкоины. По оценке председателя Комиссии по финансовому надзору (FSC) Тайваня Пэня Цзиньлуна, первый стейблкоин в этой стране может появиться уже в 2026 году.

2. В Узбекистане легализовали крипту. С 1 января 2026 года там можно будет платить за покупки с помощью USDT, USDC и других стейблкоинов.

3. На конец сентября резервы компании Tether достигли 116 тонн золота. Этот объем сопоставим с запасами Южной Кореи, Венгрии или Греции. Аналитики Jefferies назвали эмитента стейблкоинов USDT крупнейшим держателем драгметалла за пределами государственного сектора.

4. Годовой объем переводов в стейблкоинах теперь превышает $50 трлн

5. Власти Индии готовят запуск национального стейблкоина ARC (Asset Reserve Certificate), полностью обеспеченного индийской рупией. По информации CoinDesk, выпуск токена запланирован на первый квартал 2026 года. Над проектом работают разработчики Polygon и финтех-компания Anq.

6. Крупнейший банк США JPMorgan запускает депозитный токен JPM Coin (JPMD) на блокчейне Base. Это токен, представляющий долларовые депозиты в банке. Преимущества: переводы за секунды, работа круглосуточно, возможность начисления доходности на депозиты, приём токена в качестве залога. Банк готовит запуск евро-версии (JPME) и рассматривает поддержку других блокчейнов, ожидая разрешений регуляторов.

7. Рублевый стейблкоин стал крупнейшим среди недолларовых.

Совокупная капитализация стейблкоинов, привязанных к активам, отличным от доллара США или золота, с начала года выросла почти в 2,5 раза и достигла $1,2 млрд. Лидером по объему выпуска стал рублевый токен A7A5, опередивший стейблкоины с привязкой к цене евро или гособлигаций США.

8. Член Совета управляющих ФРС США Кристофер Уоллер заявил, что цифровые активы и сфера DeFi больше не рассматриваются с подозрением, и назвал взаимодействие с новыми игроками в платежной сфере началом «новой эры» для Федрезерва. По словам Уоллера, токенизация, стейблкоины и ИИ уже стали неотъемлемой частью современной финансовой инфраструктуры.

9. Крупнейший эмитент стейблкоинов Tether заявил, что число пользователей USDT достигло 500 млн. Глава компании Паоло Ардоино назвал это «возможно, крупнейшим шагом по вовлечению людей в глобальную финансовую систему».

