Пора закупать валюту на всю котлету?
Недавно на вебинаре мне задали вопрос, зачем нужны валютные инструменты с доходностью 5-10%, если можно просто открыть вклад под 15%. Все дело именно в валютном риске. По статистике рубль дешевеет к доллару примерно на 6% в год, но происходит это очень неравномерно.
Давайте попробуем оценить текущую ситуацию, что стоит ждать от курса доллара.
Конечно, правильный ответ — никто не знает, что будет происходить дальше, но давайте посмотрим на цифры и тенденции.
Первый график — курс доллара за последний год:
За это время доллар упал на 24%. А если смотреть с начала 2025-го, то падение составляет более 30%.
Как часто происходили такие падения? Что было потом? Давайте посмотрим на график с 2000 года. Я построил его в логарифмическом масштабе, чтобы были визуально видны схожие падения.
Можно заметить, что несколько раз похожая картина уже наблюдалась. (Я отметил зеленым текущую ситуацию и максимально похожие. Резкие колебания 2022-2023 даже выделять не стал).
Во всех случаях после этого начинался продолжительный рост на несколько лет. В 2018-2020 гг рост составил 40%.
Конечно, это не значит, что нужно всё бросать и бежать скупать валюту, но проверить и обдумать валютную часть своего портфеля точно не будет лишним.
Какие валютные инструменты без санкционного риска можно для этого использовать, разбираем на этой неделе в Телеграм канале https://t.me/glavinvest
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию