Пора закупать валюту на всю котлету?

Недавно мне задали вопрос, зачем нужны валютные инструменты с доходностью 5-10%, если можно просто открыть вклад под 15%. Все дело именно в валютном риске. По статистике рубль дешевеет к доллару примерно на 6% в год, но происходит это очень неравномерно. Давайте попробуем оценить текущую ситуацию.

Недавно на вебинаре мне задали вопрос, зачем нужны валютные инструменты с доходностью 5-10%, если можно просто открыть вклад под 15%. Все дело именно в валютном риске. По статистике рубль дешевеет к доллару примерно на 6% в год, но происходит это очень неравномерно.

Давайте попробуем оценить текущую ситуацию, что стоит ждать от курса доллара.

Конечно, правильный ответ — никто не знает, что будет происходить дальше, но давайте посмотрим на цифры и тенденции.

Первый график — курс доллара за последний год:

За это время доллар упал на 24%. А если смотреть с начала 2025-го, то падение составляет более 30%.

Как часто происходили такие падения? Что было потом? Давайте посмотрим на график с 2000 года. Я построил его в логарифмическом масштабе, чтобы были визуально видны схожие падения.

Можно заметить, что несколько раз похожая картина уже наблюдалась. (Я отметил зеленым текущую ситуацию и максимально похожие. Резкие колебания 2022-2023 даже выделять не стал).

Во всех случаях после этого начинался продолжительный рост на несколько лет. В 2018-2020 гг рост составил 40%.

Конечно, это не значит, что нужно всё бросать и бежать скупать валюту, но проверить и обдумать валютную часть своего портфеля точно не будет лишним.

Какие валютные инструменты без санкционного риска можно для этого использовать, разбираем на этой неделе в Телеграм канале https://t.me/glavinvest