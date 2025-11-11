🏡 Маткапитал: использовать сейчас или ждать индексации в 2026 году?

Каждый год в феврале материнский капитал индексируют.

С 1 февраля 2026 года он вырастет на 6,8% 👇

👶 На первого ребёнка — с 690 266 ₽ до 737 205 ₽ (*+46 939 ₽*)

👶 На второго — с 912 162 ₽ до 974 189 ₽ (*+62 027 ₽*)

👶 На доплату за второго (если капитал уже получен за первого) — с 221 895 ₽ до 236 984 ₽ (*+15 089 ₽*)

📈 Кажется, что лучше подождать и получить больше…

Но не всё так просто.

💭 Что выгоднее — подождать или действовать?

Если вы планируете использовать маткапитал на покупку жилья, учтите:

даже небольшой рост цен на недвижимость может «съесть» всю прибавку.

🏠 Пример:

Квартира стоит 6 млн ₽.

Рост цены всего на 1% = +60 000 ₽.

То есть прирост маткапитала просто перекроется рыночной динамикой.

💡 А теперь о ставках.

Сейчас обсуждается идея сделать дифференцированную ставку по семейной ипотеке:

для семей с одним ребёнком она может вырасти с 6% до 12%.

📊 Считаем: ипотека 5 млн ₽ на 20 лет

• при 6% — переплата ≈ 3,6 млн ₽

• при 12% — переплата ≈ 8,2 млн ₽

💥 Разница — 4,6 млн ₽ за весь срок!

47 тысяч прибавки маткапитала против 4,6 млн переплаты — что выбираете вы?

🔥 Если у вас один ребёнок — фиксируйте ставку 6% сейчас!

📌 Вывод:

Если вы уже готовы к покупке и нашли подходящий вариант — лучше использовать маткапитал сейчас.

Вы фиксируете низкую ставку, текущие цены и начинаете платить за свой дом, а не за ожидание.

💬 Хотите понять, как выгоднее именно в вашей ситуации — использовать маткапитал сейчас или подождать до 2026 года?