Маткапитал: использовать сейчас или ждать индексации в 2026 году
Каждый год в феврале материнский капитал индексируют.
С 1 февраля 2026 года он вырастет на 6,8% 👇
👶 На первого ребёнка — с 690 266 ₽ до 737 205 ₽ (*+46 939 ₽*)
👶 На второго — с 912 162 ₽ до 974 189 ₽ (*+62 027 ₽*)
👶 На доплату за второго (если капитал уже получен за первого) — с 221 895 ₽ до 236 984 ₽ (*+15 089 ₽*)
📈 Кажется, что лучше подождать и получить больше…
Но не всё так просто.
💭 Что выгоднее — подождать или действовать?
Если вы планируете использовать маткапитал на покупку жилья, учтите:
даже небольшой рост цен на недвижимость может «съесть» всю прибавку.
🏠 Пример:
Квартира стоит 6 млн ₽.
Рост цены всего на 1% = +60 000 ₽.
То есть прирост маткапитала просто перекроется рыночной динамикой.
💡 А теперь о ставках.
Сейчас обсуждается идея сделать дифференцированную ставку по семейной ипотеке:
для семей с одним ребёнком она может вырасти с 6% до 12%.
📊 Считаем: ипотека 5 млн ₽ на 20 лет
• при 6% — переплата ≈ 3,6 млн ₽
• при 12% — переплата ≈ 8,2 млн ₽
💥 Разница — 4,6 млн ₽ за весь срок!
47 тысяч прибавки маткапитала против 4,6 млн переплаты — что выбираете вы?
🔥 Если у вас один ребёнок — фиксируйте ставку 6% сейчас!
📌 Вывод:
Если вы уже готовы к покупке и нашли подходящий вариант — лучше использовать маткапитал сейчас.
Вы фиксируете низкую ставку, текущие цены и начинаете платить за свой дом, а не за ожидание.
💬 Хотите понять, как выгоднее именно в вашей ситуации — использовать маткапитал сейчас или подождать до 2026 года?
