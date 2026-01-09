Цены, налоги и ипотека: что ждет рынок недвижимости уже скоро

С 2026 года рынок недвижимости входит в новый этап. Изменения затронут ипотеку, налоги и даже стратегию хранения денег. Разбираем коротко и по делу — что важно знать покупателям уже сейчас.

🔻 Сокращение субсидирования ипотеки

Государство уменьшает компенсации банкам по льготным программам.

До конца 2025 года:

• ИЖС — ключевая ставка + 3 п.п.

• Другое жильё — КС + 2,5 п.п.

С 1 января 2026 года:

• ИЖС — КС + 2,5 п.п.

• Другое жильё — КС + 2 п.п.

📌 Для покупателя это означает: банки будут осторожнее, а условия по одобрению — строже.

⚠️ Пересмотр ранее одобренных заявок

С 3 января 2026 года банки получают право пересматривать уже одобренные льготные ипотеки.

Причина — сокращение возмещений со стороны Минфина.

👉 Если есть одобрение, но сделка не проведена — риски растут.

📈 Рост налоговой нагрузки

🔹НДС повышается с 20% до 22%

Жильё напрямую НДС не облагается, но:

• дорожают стройматериалы,

• растёт стоимость работ и услуг,

• увеличивается себестоимость строительства.

📊 В перспективе это оказывает давление на цены недвижимости — особенно в новостройках.

💰 Налог на доходы по вкладам

С 2026 года снижается необлагаемый лимит:

• 2025: до 210 000 ₽ — без налога

• 2026: до 160 000 ₽ — без налога

Всё, что выше — облагается НДФЛ от 13%.

📌 Деньги на вкладах постепенно теряют налоговую эффективность — недвижимость снова становится понятной альтернативой сохранения капитала.

👨‍👩‍👧 Льгота для семей с детьми-инвалидами

С 1 января появляется льгота для семей с детьми-инвалидами любого возраста. При продаже жилья данные семьи освобождаются от уплаты налога с дохода независимо от срока владения жильем.

🗺 Обновление списка городов

С 1 января пересматривается перечень городов, где доступна покупка вторичного жилья по программам:

• Семейной ипотеки

• Дальневосточной и Арктической ипотеки

📌 Для некоторых регионов это может стать окном возможностей, для других — наоборот.