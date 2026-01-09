Цены, налоги и ипотека: что ждет рынок недвижимости уже скоро
🔻 Сокращение субсидирования ипотеки
Государство уменьшает компенсации банкам по льготным программам.
До конца 2025 года:
• ИЖС — ключевая ставка + 3 п.п.
• Другое жильё — КС + 2,5 п.п.
С 1 января 2026 года:
• ИЖС — КС + 2,5 п.п.
• Другое жильё — КС + 2 п.п.
📌 Для покупателя это означает: банки будут осторожнее, а условия по одобрению — строже.
⚠️ Пересмотр ранее одобренных заявок
С 3 января 2026 года банки получают право пересматривать уже одобренные льготные ипотеки.
Причина — сокращение возмещений со стороны Минфина.
👉 Если есть одобрение, но сделка не проведена — риски растут.
📈 Рост налоговой нагрузки
🔹НДС повышается с 20% до 22%
Жильё напрямую НДС не облагается, но:
• дорожают стройматериалы,
• растёт стоимость работ и услуг,
• увеличивается себестоимость строительства.
📊 В перспективе это оказывает давление на цены недвижимости — особенно в новостройках.
💰 Налог на доходы по вкладам
С 2026 года снижается необлагаемый лимит:
• 2025: до 210 000 ₽ — без налога
• 2026: до 160 000 ₽ — без налога
Всё, что выше — облагается НДФЛ от 13%.
📌 Деньги на вкладах постепенно теряют налоговую эффективность — недвижимость снова становится понятной альтернативой сохранения капитала.
👨👩👧 Льгота для семей с детьми-инвалидами
С 1 января появляется льгота для семей с детьми-инвалидами любого возраста. При продаже жилья данные семьи освобождаются от уплаты налога с дохода независимо от срока владения жильем.
🗺 Обновление списка городов
С 1 января пересматривается перечень городов, где доступна покупка вторичного жилья по программам:
• Семейной ипотеки
• Дальневосточной и Арктической ипотеки
📌 Для некоторых регионов это может стать окном возможностей, для других — наоборот.
