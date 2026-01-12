🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Денис Смирнов
Право

Пожизненное проживание: когда прописка сильнее собственности

Покупая квартиру, большинство смотрит на собственника и «чистоту» документов. Но есть нюанс, который может перечеркнуть даже идеальную сделку — право пожизненного проживания. Разберемся простыми словами, почему в вашей квартире может законно жить чужой человек.

Что такое право пожизненного проживания

Это право пользоваться квартирой до конца жизни независимо от смены собственника.

Такого жильца невозможно выписать:

• ни по желанию владельца,

• ни через суд,

• ни после продажи квартиры.

Для покупателя это означает одно: вы владелец, но не единственный жилец.

Важно:

🔹 право не передаётся по наследству

🔹 прекращается только со смертью человека

🔹 но он может прописать своих несовершеннолетних детей без согласия собственника

В каких случаях возникает пожизненное проживание

1️⃣ Отказ от приватизации

Самая частая причина.

Если человек был прописан и отказался от доли при приватизации — он сохраняет пожизненное право проживания, даже если:

• у него потом появилась другая квартира,

• объект уже несколько раз перепродали.

Сюда же относятся:

⚠️ люди, которые не участвовали в приватизации потому, что были осуждены и на время сняты с регистрации.

2️⃣ Завещательный отказ

Собственник может завещать квартиру наследникам, но обязать их разрешить третьему лицу жить в квартире пожизненно.

Это может быть кто угодно — не обязательно родственник.

Наследники становятся владельцами, но выселить такого жильца не могут.

3️⃣ Пожизненное содержание с иждивением (рента)

Недвижимость передаётся в обмен на уход или выплаты.

При этом сам получатель ренты сохраняет пожизненное право проживания, даже если квартиру продадут третьим лицам.

Это защита пожилых людей от мошенничества — и риск для покупателя.

4️⃣ Договоры и соглашения

Пожизненное проживание может быть закреплено:

• в договоре купли-продажи (часто в обмен на скидку),

• в договоре дарения,

• в брачном договоре или соглашении при разводе.

Иногда такие условия «прячутся» в тексте договора мелким шрифтом.

Что изменилось с 1 сентября 2025 года

Право пожизненного проживания признаётся обременением.

С 1 сентября 2025 года в ЕГРН будут вносить сведения о людях с правом проживания, если оно возникло:

• при приватизации,

• по ордеру в кооперативе,

• по решению суда или закону.

❗️Но есть нюанс:

Запись появляется только если собственник подал заявление или есть решение суда.

Ответственности за «забывчивость» нет.

Право пожизненного проживания — одно из самых опасных и сложно выявляемых обременений.

Именно поэтому работа риэлтора — это не «показать квартиру», а защитить покупателя от скрытых проблем, которые могут стоить миллионов и нервов.

