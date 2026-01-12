Пожизненное проживание: когда прописка сильнее собственности

В каких случаях возникает пожизненное проживание

1️⃣ Отказ от приватизации

Самая частая причина.

Если человек был прописан и отказался от доли при приватизации — он сохраняет пожизненное право проживания, даже если:

• у него потом появилась другая квартира,

• объект уже несколько раз перепродали.

Сюда же относятся:

⚠️ люди, которые не участвовали в приватизации потому, что были осуждены и на время сняты с регистрации.

2️⃣ Завещательный отказ

Собственник может завещать квартиру наследникам, но обязать их разрешить третьему лицу жить в квартире пожизненно.

Это может быть кто угодно — не обязательно родственник.

Наследники становятся владельцами, но выселить такого жильца не могут.

3️⃣ Пожизненное содержание с иждивением (рента)

Недвижимость передаётся в обмен на уход или выплаты.

При этом сам получатель ренты сохраняет пожизненное право проживания, даже если квартиру продадут третьим лицам.

Это защита пожилых людей от мошенничества — и риск для покупателя.

4️⃣ Договоры и соглашения

Пожизненное проживание может быть закреплено:

• в договоре купли-продажи (часто в обмен на скидку),

• в договоре дарения,

• в брачном договоре или соглашении при разводе.

Иногда такие условия «прячутся» в тексте договора мелким шрифтом.