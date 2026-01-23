⚡️ ЧЕК-ЛИСТ: как проверить свою кредитную историю

Кредитная история — это ваш финансовый паспорт.

Именно её банки изучают ещё до того, как посмотрят на ваши документы.

По ней решают: одобрить ипотеку или отказать.



Многие боятся проверять КИ или просто не знают как. А зря.



Проверять кредитную историю нужно до похода в банк, чтобы:

✅ увидеть ошибки и успеть их исправить

✅ узнать, нет ли «спящих» микрозаймов или забытых кредитов

✅ узнать свой персональный кредитный рейтинг (ПКР), понять, как вас видит банк, и адекватно оценить свои шансы на одобрение