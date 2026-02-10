Банкротство в России: как не купить квартиру с сюрпризом
Число личных банкротств растёт тревожными темпами. Только за прошлый год суды признали банкротами более 568 тысяч россиян — это +31,5% к 2024 году.
❗️А всего за время действия закона их число превысило 2 миллиона человек.
Это не сухая статистика. Это реальные риски для тех, кто покупает недвижимость или владеет совместным имуществом. Ваша будущая (или уже купленная) квартира может оказаться под ударом из-за финансовых проблем продавца — или даже вашего супруга.
🛡 Как обезопасить себя при покупке квартиры
1️⃣ Проверка на банкротство — обязательна
Перед сделкой убедитесь, что продавец не числится в реестре банкротов.
Но важно помнить: отсутствие статуса банкрота — ещё не гарантия безопасности.
2️⃣ Осторожно с «слишком выгодной» ценой
Если квартиру продают на 30% и более ниже рынка, это серьёзный красный флаг. Часто так пытаются срочно избавиться от имущества в преддверии банкротства, и такие сделки потом оспариваются.
3️⃣ Проверьте судебную историю
Несколько открытых исполнительных производств — веский повод насторожиться. Даже если человек формально ещё не банкрот, финансовые проблемы могут быть уже критичными.
👉 Сделки, совершённые в предбанкротный период, финансовый управляющий вправе оспорить.
И даже добросовестного покупателя могут обязать вернуть недвижимость.
⚠️ Если банкротится один из супругов
Здесь риски особенно высоки. Всё имущество, нажитое в браке, считается совместным.
Если банкротится один супруг:
♦️недвижимость могут реализовать целиком
♦️второму супругу выплатят денежную компенсацию
♦️но сумма определяется по итогам торгов и часто бывает значительно ниже рыночной
В итоге квартира уходит, а полученных денег может не хватить на покупку аналогичного жилья.
📄 Спасёт ли брачный договор?
Да, если он заключён заранее, до появления долгов и финансовых проблем.
Нет, если:
🔹процедура банкротства уже запущена
🔹долги очевидны и «всё к этому шло»
🔹договор выглядит как попытка спрятать активы
Важно знать: финансовый управляющий может оспорить сделки, совершённые за 3 года до банкротства, даже если формально всё было оформлено «по закону».
Грамотная юридическая подготовка сделки и продуманное планирование имущества — это не про недоверие. Это про ответственность и защиту будущего вашей семьи.
