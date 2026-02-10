Банкротство в России: как не купить квартиру с сюрпризом и не потерять семейное имущество.

Число личных банкротств растёт тревожными темпами. Только за прошлый год суды признали банкротами более 568 тысяч россиян — это +31,5% к 2024 году.

❗️А всего за время действия закона их число превысило 2 миллиона человек.

Это не сухая статистика. Это реальные риски для тех, кто покупает недвижимость или владеет совместным имуществом. Ваша будущая (или уже купленная) квартира может оказаться под ударом из-за финансовых проблем продавца — или даже вашего супруга.

🛡 Как обезопасить себя при покупке квартиры

1️⃣ Проверка на банкротство — обязательна

Перед сделкой убедитесь, что продавец не числится в реестре банкротов.

Но важно помнить: отсутствие статуса банкрота — ещё не гарантия безопасности.

2️⃣ Осторожно с «слишком выгодной» ценой

Если квартиру продают на 30% и более ниже рынка, это серьёзный красный флаг. Часто так пытаются срочно избавиться от имущества в преддверии банкротства, и такие сделки потом оспариваются.

3️⃣ Проверьте судебную историю

Несколько открытых исполнительных производств — веский повод насторожиться. Даже если человек формально ещё не банкрот, финансовые проблемы могут быть уже критичными.

👉 Сделки, совершённые в предбанкротный период, финансовый управляющий вправе оспорить.

И даже добросовестного покупателя могут обязать вернуть недвижимость.

⚠️ Если банкротится один из супругов

Здесь риски особенно высоки. Всё имущество, нажитое в браке, считается совместным.

Если банкротится один супруг:

♦️недвижимость могут реализовать целиком

♦️второму супругу выплатят денежную компенсацию

♦️но сумма определяется по итогам торгов и часто бывает значительно ниже рыночной

В итоге квартира уходит, а полученных денег может не хватить на покупку аналогичного жилья.

📄 Спасёт ли брачный договор?

Да, если он заключён заранее, до появления долгов и финансовых проблем.

Нет, если:

🔹процедура банкротства уже запущена

🔹долги очевидны и «всё к этому шло»

🔹договор выглядит как попытка спрятать активы

Важно знать: финансовый управляющий может оспорить сделки, совершённые за 3 года до банкротства, даже если формально всё было оформлено «по закону».

Грамотная юридическая подготовка сделки и продуманное планирование имущества — это не про недоверие. Это про ответственность и защиту будущего вашей семьи.

Хотите купить квартиру без скрытых рисков или заранее защитить семейную недвижимость?

➡️ Пишите в личные сообщения — проведём комплексную юридическую проверку объекта и проконсультируем по безопасному оформлению сделки.