Субсидиарка за «схемы»: как директора и связанных с ним лиц заставили платить личными активами

В чем обвиняли контролирующих лиц?

Налоговая служба, а за ней и суд, установили несколько ключевых «грехов», которые привели компанию к краху и создали основания для привлечения к субсидиарной ответственности:

1. Фиктивные услуги на десятки миллионов. За несколько лет компания перечислила связанному с ней предпринимателю крупные суммы за «проектные», «бухгалтерские» и «управленческие» услуги. Однако:

Никаких доказательств реальности этих услуг (согласований, отчетов) представлено не было.

Сам директор на допросе под протокол заявил, что лично являлся главным бухгалтером и никогда никому не выдавал доверенностей на ведение учета.

Установлено, что предприниматель на эти деньги приобрел дорогостоящее имущество на крупную сумму, в то время как компания-должник лишалась средств.

2. «Бумажный НДС» и фиктивные контрагенты. Компания активно работала с двумя другими обществами.

Эти компании были взаимозависимыми и подконтрольными должнику (использовали один IP-адрес для отчетности, находились по одному адресу).

Налоговая доказала, что операции с ними были фиктивными (бестоварными), направленными исключительно на неправомерное увеличение затрат и снижение налоговой базы по НДС.

Директор уклонился от взыскания многомиллионных долгов с этих «поставщиков» за непоставленные товары, что прямо противоречило интересам общества.

3. Прекращение деятельности после проверки. Сразу после завершения выездной налоговой проверки (которая выявила недоимку в несколько десятков миллионов рублей) компания полностью прекратила финансово-хозяйственную деятельность и перестала сдавать отчетность.