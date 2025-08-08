Субсидиарка за «схемы»: как директора и связанных с ним лиц заставили платить личными активами

Эта история ярко демонстрирует: попытки сэкономить на налогах с помощью фиктивных схем в конечном итоге обходятся в крупные суммы личных средств.
Завязка: налоги не платим, деньги выводим
В центре этой истории — общество, возглавляемое директором и единственным учредителем. Компания оказалась на грани банкротства, оставив за собой внушительный налоговый долг. Поскольку активов для погашения недоимки не нашлось, налоговая служба инициировала процедуру привлечения директора и связанного с ним предпринимателя к субсидиарной ответственности.
В чем обвиняли контролирующих лиц?
Налоговая служба, а за ней и суд, установили несколько ключевых «грехов», которые привели компанию к краху и создали основания для привлечения к субсидиарной ответственности:
1. Фиктивные услуги на десятки миллионов. За несколько лет компания перечислила связанному с ней предпринимателю крупные суммы за «проектные», «бухгалтерские» и «управленческие» услуги. Однако:
Никаких доказательств реальности этих услуг (согласований, отчетов) представлено не было.
Сам директор на допросе под протокол заявил, что лично являлся главным бухгалтером и никогда никому не выдавал доверенностей на ведение учета.
Установлено, что предприниматель на эти деньги приобрел дорогостоящее имущество на крупную сумму, в то время как компания-должник лишалась средств.
2. «Бумажный НДС» и фиктивные контрагенты. Компания активно работала с двумя другими обществами.
Эти компании были взаимозависимыми и подконтрольными должнику (использовали один IP-адрес для отчетности, находились по одному адресу).
Налоговая доказала, что операции с ними были фиктивными (бестоварными), направленными исключительно на неправомерное увеличение затрат и снижение налоговой базы по НДС.
Директор уклонился от взыскания многомиллионных долгов с этих «поставщиков» за непоставленные товары, что прямо противоречило интересам общества.
3. Прекращение деятельности после проверки. Сразу после завершения выездной налоговой проверки (которая выявила недоимку в несколько десятков миллионов рублей) компания полностью прекратила финансово-хозяйственную деятельность и перестала сдавать отчетность.
Судебные баталии: презумпции против объяснений
ФНС, вооружившись этими фактами, обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении директора и связанного с ним предпринимателя к субсидиарной ответственности.
Суды первой и апелляционной инстанций, изучив доказательства, пришли к выводу, что:
1. Директор и предприниматель являлись контролирующими должника лицами (КДЛ).
2. Были применены презумпции, предусмотренные статьей 61.11 Закона о банкротстве:
Причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения сделок на заведомо невыгодных условиях (перечисление миллионов на связанного предпринимателя без реальных услуг).
Наличие налогового правонарушения, по которому доначисленная сумма налога составила более 50% от общей задолженности перед кредиторами (в данном случае — почти 100%).
Суды отметили, что поведение КДЛ не отвечало принципам добросовестности и разумности. Перечисления на связанного предпринимателя были направлены на вывод денег, а фиктивный документооборот с «техническими» компаниями — на уменьшение налогов.
Итог: личные активы пойдут в счет долгов
Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд солидарно привлекли директора и связанного с ним предпринимателя к субсидиарной ответственности по обязательствам общества-должника в размере нескольких десятков миллионов рублей в пользу ФНС России.
Это означает, что эти суммы будут взысканы уже не с компании, а с личного имущества директора и аффилированного с ним лица.
Урок для бизнеса: платить придется
Этот кейс — яркое подтверждение того, что государство все активнее борется с «серыми» схемами. Инструменты налоговой службы и конкурсных управляющих становятся все более совершенными.
Реальность операций: всегда доказывайте реальность и экономическую обоснованность ваших сделок и услуг.
Должная осмотрительность: проверяйте контрагентов, с которыми работаете.
Личная ответственность: помните, что за любые попытки уклонения от налогов или вывод активов отвечать придется не компании, а лично контролирующим ее лицам.
Если ваш бизнес имеет налоговые долги или использовал подобные схемы, не ждите, пока до вас дойдет очередь. Проведите аудит рисков заранее, чтобы избежать субсидиарной ответственности.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2025 № 09АП-20651/2025, 09АП-20652/2025 по делу № А40-185105/2024.
