🌠 Золотые облигации: что это такое и почему они могут «переплюнуть ОФЗ?» ТОП-3 бонда, привязанные к цене золота

Как все знают, наш рынок очень сильно подвержен внешне-политическим факторам, а особенно хорошо это увидим на этой неделе.

🏆 А что у нас есть против таких факторов? Конечно же — золото. Но не в привычном формате (фьючерсы, физическое золото, акции золотодобытчиков), а в виде облигаций

Решил сегодня немного разобрать, что такое золотые облигации, выгодно ли сегодня их покупать, и кому подойдет такой инструмент. Ну давайте смотреть