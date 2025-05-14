🌠 Золотые облигации: что это такое и почему они могут «переплюнуть ОФЗ?» ТОП-3 бонда, привязанные к цене золота

Как все знают, наш рынок очень сильно подвержен внешне-политическим факторам, а особенно хорошо это увидим на этой неделе.
🏆 А что у нас есть против таких факторов? Конечно же — золото. Но не в привычном формате (фьючерсы, физическое золото, акции золотодобытчиков), а в виде облигаций
Решил сегодня немного разобрать, что такое золотые облигации, выгодно ли сегодня их покупать, и кому подойдет такой инструмент. Ну давайте смотреть
📎 Бумага с привкусом золота: что это и как это работает?
Если обратимся к методичке, то увидим, что золотые облигации — это биржевые бумаги, номинал которых привязан к цене 1 грамма золота по цене ЦБ. Доход формируется из купона + переоценки номинала. Купоны платятся в рублях. Погашение — тоже в рублях. Но вот их размер напрямую зависит от того, куда ушла цена на золото. Если дорожает, номинал в рублях растёт, увеличивая доход при погашении. Ну и соответственно, если дешевеет, все падает.
💭 По сути, это гибрид. Полуоблигация, полуставка на драгоценный металл... Вы получаете регулярные купоны (как по классическим бондам) и потенциальную прибыль от роста цен на металл.
Главное, что нужно понять: за этими бумагами не стоит физическое золото. Если у компании что-то случится, то никакое золото вас не спасёт.
Что есть на рынке?
На май 2025 года в России основным эмитентом золотых облигаций остаётся Селигдар:
1️⃣ Селигдар GOLD03
SIN: RU000A108RQ7
Доходность к погашению (YTM): ≈ 11,8% годовых при текущих ценах на золото.
Купон: 5,5%, ежеквартально, ≈ 116₽ в год на облигацию).
Дата погашения: 14.09.2029
Доступность: для всех
2️⃣ Селигдар GOLD02
ISIN: RU000A106XD7
Доходность к погашению (YTM): ≈ 11,5% годовых
Купон: 5,5% годовых (ежеквартально)
Дата погашения: 03.01.2030
Доступность: для всех
3️⃣ Селигдар GOLD01
ISIN: RU000A1062M5
Доходность к погашению (YTM): ≈ 12%
Купон: 5,5% годовых (ежеквартально)
Дата погашения: 31.03.2028
Доступность: для всех
⚠️ Непривычные риски. Стоит ли вкладываться?
Доход от золотых облигаций складывается из двух частей: Купон + Переоценка номинала. Например, если цена вырастет с $3200 до $3500 к погашению GOLD01 в 2028 году, номинал в рублях увеличится на ≈ 9,4%, добавляя к доходности.
❗ При текущих (83–84% от номинала) совокупная доходность к погашению составляет 11–12% годовых, если цены на золото останутся стабильными. Если золото вырастет до $4000 к 2028 году, доходность может достичь 15–18% годовых. Но риски никуда не деть:
Ценовой риск. Упала цена золота — упал номинал — теряешь при погашении.
Валютный риск. Укрепление рубля уменьшит рублёвую стоимость золота, а значит, и доход.
Низкая ликвидность. Объёмы торгов ниже, чем по ОФЗ или корпоративным бондам. Продать их быстро и по хорошей цене порой тяжко
Налоги. Купонный доход облагается НДФЛ (13–15%). Прирост номинала (из-за роста цены золота) тоже может подлежать налогообложению, если держать бумаги менее 3 лет.
🌍 Что по золоту в целом? Где мы и куда всё это может двинуться?
Сегодня золото уже ушло выше $3200 (около 8 560₽ за грамм по курсу ЦБ), и аналитики прогнозируют рост до $3500 к концу года на фоне геополитических рисков, инфляции и ослабления фиатных валют.
🇷🇺 В России рублёвая цена золота дополнительно подогревается девальвацией.
Но есть и риски. Если золото подешевеет (например, из-за укрепления доллара или снижения спроса в Азии), номинал облигаций в рублях упадёт + дальнейшее укрепление рубля (хотя это маловероятно) тоже ударит по доходности.
🤔 Скажу сразу, я не держу такие облигации, по крайней мере сейчас. Однако это неплохой защитный актив с хорошей доходностью. Отлично подойдут для диверсификации и тем, кто верит в золото. В условиях высокой ключевой ставки флоатеры и ОФЗ могут быть надёжнее и, конечно, доходнее, но при определённых обстоятельствах более опасными, чем золотые. Готовимся к Стамбулу!
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