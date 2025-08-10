ЦОК ОК УСН 04.08 Мобильный
Семен Суцкевер
Инвестиции
🩸 Трамп, пошлины и переговоры на Аляске. Почему инвесторы продолжают ставить на мир, который еще даже не начали обсуждать?

Нет договора, нет гарантий, нет позитивных факторов — но рынок растёт. Как можно за 3 дня поменять настроение инвесторов так, чтобы все поверили в «ближайший мир»? Оправдана ли эйфория?

Не сильно хотел затрагивать тему политики, но кто ж виноват, что у нас настолько все взаимосвязано...

🌐 Как все знают, 6 августа в Москву прилетел специальный посланник президента США Стив Уиткофф. На этом фоне рынок уже несколько дней находится в "необъяснимой" эйфории. Ещё несколько дней назад падали на новостях о санкциях Трампа и "дедлайне в 10 дней", как за три дня выросли примерно на 8%.

Что вообще происходит? Насколько оправдан такой всплеск эйфории и стоит ли бежать закупать акции? Давайте разбираться...

🇺🇲 «10 дней» от Трампа: ультиматум, который никто и не собирался выполнять

Вчера закончился "разрушительный" дедлайн Трампа, за который он требовал от России прекращения огня. Напомню: за неисполнение требований он обещал ввести пошлины в отношении индийских товаров и даже новые прямые санкции против РФ

Итог — нулевой. Объясню почему:

  • 🐑 Провал давления на Индию. Итоговая ставка пошлин составляет 50%, которые начнут действовать через 21 день. Заставило ли это Индию отказаться от закупок российской нефти? Конечно, нет. Продолжают импортировать около 36,4% нефти из России, и весьма счастливы. В Нью-Дели четко дали понять, что мы ≠ Европа, нас не продавить пошлинами, которые являются "несправедливыми и необоснованными". Вместо этого Индия активизировала переговоры со странами БРИКС и рассматривает ответные экономические меры. Крутой ход, Трамп!

  • 🐑 Френдли-файр, или как ударить по самому себе. Как сказал один известный американский политик Лишфилд, угроза 100% пошлин на Индию или Китай выглядит "смешной и нелепой", так как она рушит торговые связи без достижения целей. Мало того, что они дестабилизируют энергетический рынок (рост нефти), так ещё и отталкивают стратегического партнера в противовес Китаю, что ослабляет позиции США в Индо-Тихоокеанском регионе.

  • 🐑 Отсутствие эффекта "возмездия". Новые и новые угрозы звучат сильно бесполезными... Сколько на наш танкерный флот наложено санкций? Миллион? А сколько в этом смысла? Как возили, так и возим. "Обходные пути" найдутся, и находятся органическим путём, так как невозможно выключить Россию из мировой экономики. Всем выгодно — каждая сторона заинтересована. Главное не спалиться))

В итоге политика "кнута" без "пряника" показала свою некую неэффективность, а мир продолжает искать баланс вне Вашингтона. Ну, конечно же, кроме "независимой" Европы

📰 Эйфория против логики: кого-то похоронит "перегретый" рынок?

С визита посла индекс вырос почти на 8%, а особенно сильно показали себя акции экспортеров и банков.

❗Но для меня более важно было посмотреть, как на все это отреагируют юрлица, фонды и аналитические ресурсы. И как ни странно — они усилили позитив, заявляя о начале "деэскалации" и "разворота рынка"

И лично меня это пугает. Сколько раз мы с вами попадались на удочку под названием "спекулятивная эйфория"? Особенно в контексте политико-экономических факторов.

⚠️ Важно сейчас понять — нет никаких договоренностей, нет никаких гарантий и нет никаких основательных позитивных факторов. Есть дата, два президента, три противоположных мнения, сложные компромиссы.

И посмотрите внимательно на новостной фон ВНЕ вакуумного пространства. Украина недовольна, Европа недовольна, в США каждый день меняют мнения. Тогда о каком СВЕРХпозитивном исходе может идти речь?

🤔 И, конечно, не мне об этом анализировать и что-то тем более прогнозировать, но вот за инвесторов мне действительно порой становится страшно. Все ждут позитива, набирая позиции, но риск того, что что-то пойдёт не так, достаточно высок, и это нужно закладывать в свои ожидания. Лично не жду огромного успеха и продолжаю придерживаться основной стратегии без эмоциональных покупок

