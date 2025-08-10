🩸 Трамп, пошлины и переговоры на Аляске. Почему инвесторы продолжают ставить на мир, который еще даже не начали обсуждать?

Не сильно хотел затрагивать тему политики, но кто ж виноват, что у нас настолько все взаимосвязано...

🌐 Как все знают, 6 августа в Москву прилетел специальный посланник президента США Стив Уиткофф. На этом фоне рынок уже несколько дней находится в "необъяснимой" эйфории. Ещё несколько дней назад падали на новостях о санкциях Трампа и "дедлайне в 10 дней", как за три дня выросли примерно на 8%.

Что вообще происходит? Насколько оправдан такой всплеск эйфории и стоит ли бежать закупать акции? Давайте разбираться...