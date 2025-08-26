🩸 Банк Санкт-Петербург: от любимца к разочарованию. Почему «лучший банк 2024» вдруг корректирует дивиденды? Оправдана ли критика аналитиков?

Итак, дошли руки до результатов самого лучшего банка России за 2024 год. Если вспомнить, что говорили о нём после публикации МСФО за прошлый год, то сегодня всё сильно изменилось.

🗿Несколько дней назад БСПБ опубликовал отчет за 2-й квартал 2025 года. Результаты вызвали массу негатива не только в сторону банка, но и всего сектора в целом. Несмотря на рост доходов, увеличение резервов, снижение рентабельности и какие-никакие дивиденды привели к падению акций на 6% в день публикации, а сам отчёт назвали "неожиданным разочарованием".

Что пошло не так у одного из лучших банков прошлого года? Действительно ли отчёт оказался таким плохим и как теперь реагировать на это инвесторам? Давайте смотреть...