🩸 Банк Санкт-Петербург: от любимца к разочарованию. Почему «лучший банк 2024» вдруг корректирует дивиденды? Оправдана ли критика аналитиков?

Итак, дошли руки до результатов самого лучшего банка России за 2024 год. Если вспомнить, что говорили о нём после публикации МСФО за прошлый год, то сегодня всё сильно изменилось.
🗿Несколько дней назад БСПБ опубликовал отчет за 2-й квартал 2025 года. Результаты вызвали массу негатива не только в сторону банка, но и всего сектора в целом. Несмотря на рост доходов, увеличение резервов, снижение рентабельности и какие-никакие дивиденды привели к падению акций на 6% в день публикации, а сам отчёт назвали "неожиданным разочарованием".
Что пошло не так у одного из лучших банков прошлого года? Действительно ли отчёт оказался таким плохим и как теперь реагировать на это инвесторам? Давайте смотреть...
Ключевые показатели за 2-й квартал 2025 года:
🔺Чистый процентный доход вырос на 17%, до 19,5 млрд ₽. А все благодаря впечатляющему расширению кредитного портфеля (+18,3% г/г). Корпоративный портфель прибавил 16% с начала года, а розничный — 7,8% (до 174,7 млрд ₽).
🔺Чистый комиссионный доход увеличился лишь на 5%, до 2,8 млрд ₽, за счёт роста транзакционной активности. Но из-за малой доли в общей выручке (24,4 млрд ₽) он не стал основным драйвером.
🔺Доход от операций на финансовых рынках подрос на 9%, до 2,8 млрд ₽, но, увы, как и комиссии, не смог спасти общую картину.
🔻Чистая прибыль упала аж на 19,2% за год и на 38% по кварталу, составив 9,1 млрд ₽. И ключевой причиной стал резкий рост отчислений в резервы (6,9 млрд ₽, почти вдвое больше, чем годом ранее) + увеличение операционных расходов на 20,6%, до 6,6 млрд ₽.
И казалось бы, неплохо... Да, просели где-то по доходу от комиссий, где-то снижение ставки сыграло против, но рост в целом положительный. В чем же проблема?
Основная претензия именно к показателям была основана на контрасте между первым кварталом и вторым. Если в первом мы видели продолжение той хорошей базы с 2024 года, где чистая прибыль прибавила чуть ли не 20%, то во втором она снизилась на те же 20%. Здесь и возникают вопросы.
🚨 Качество активов: звоночки, которые уже не просто звоночки
Сначала хочется отметить, что с качеством кредитного портфеля всё нормально. На первый взгляд. Просрочка (NPL) выросла лишь на 0,2 п.п. с начала года, до 4,9%, а покрытие резервами осталось на комфортном уровне 86%.
Но, как это часто бывает, главное скрыто в деталях...
⚠️ Самое тревожное, что я увидел — это рост стоимости риска (COR), который взлетел с -0,02% до 3,4%, что для консервативного БСПБ с исторически низкорисковым портфелем — мягко говоря, не очень. Это и указывает, что у банка явные проблемы с качеством активов. Отчисления в резервы составили 6,9 млрд ₽, что и стало ключевой причиной падения прибыли.
Кроме того, менеджмент пересмотрел прогноз COR на 2025 год с "менее 1%" до "менее 2%", ожидая дальнейшего ухудшения финансового состояния заёмщиков, особенно в корпоративном сегменте.
💼 Дивиденды или подачка? Чего на самом деле ждать инвесторам
Ну и подходим к самому главному фактору критики аналитиков — дивидендам
Менеджмент решил перестраховаться из-за роста резервов и снизил коэффициент выплаты дивидендов до 30%, что соответствует нижней границе дивидендной политики...
❗По итогу выплаты за 1-е полугодие составят 7,4 млрд ₽, или 16,61₽ на акцию. При цене акций 350–370₽ это всего 4–5% див.доходности. И это на фоне прогнозов аналитиков в начале года о выплатах до 30₽ за полугодие и доходности до 16,6% за год. Сейчас, с учётом слабого 2-го квартала, она составит 8–9%. Это всё ещё конкурентно, но ниже, чем у большинства в секторе.
Именно это спровоцировало падение акций в день публикации. Но, как говорится, ваши ожидания = это ваши проблемы.
🤔 Как по мне, после отчёта нельзя назвать БСПБ какой-то плохой компанией, в которую категорически нельзя инвестировать. Да, согласен, это не лучший выбор для тех, кто ищет высокую див.доходность или быстрый рост акций. Однако благодаря сильной капитализации, росту депозитов и перспективам стабилизации качества портфеля акции легко могут вернуться к 400₽. Текущий P/E (3,4x) ниже среднеисторического (3,8x), что говорит о недооценённости. Но, судя по объёмам, рынок больше ориентируется на тех, кто выиграет от смягчения ДКП. В целом, с этим согласен.
Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!
Начать дискуссию