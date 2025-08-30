🌪️ Потеря интереса к облигациям. Как объяснить провальную динамику ОФЗ и корпоратов в августе? Все еще поздно или...

Август должен был стать спокойным месяцем для облигаций. В итоге — падение индекса RGBI, негативный геополитический фон и слабые аукционы Минфина. Стоит ли связываться с облигациями в такой момент?

На протяжении всей этой недели рынок облигаций чувствовал себя чуть ли не в два раза хуже рынка акций. Это мы могли наблюдать по динамике индекса RGBI (-2% за неделю) и заметному снижению объёма торгов.

🗿 Кроме того, немного расстраивает тот факт, что весь август выдался сложным для облигаций, несмотря на хорошие предпосылки в начале месяца. Причин накопилось достаточно много, и главное — они сильно отличаются друг от друга

Так что же происходит на рынке облигаций? Почему они так просели за последнюю неделю и есть ли смысл сейчас набирать бонды? Давайте разбираться...

🚧 Внутренние раны: инфляция, ЦБ и «народные ожидания»

Буквально несколько дней назад ЦБ выкатил свежие данные по инфляционным ожиданиям населения, где в очередной раз люди усомнились в "официальной" статистике. Ожидания подскочили до 13,5% (с 13% в июле), а годовая инфляция держится на 9,05%.

👤 Ну и естественно, рынку это не нравится, так как если народ не ощущает снижение инфляции, или ещё хуже ожидает ее повышение... то это может повлиять на динамику снижения ключевой ставки. На этом фоне длинные ОФЗ, которые составляют основу RGBI, просели, а их доходности подскочили. По нашему списку лучших ОФЗ уже можно получить минимум 14–14,2%

Но, к счастью... инфляция — не единственный виновник.

🇺🇸 Весь август мы ощущали давление со стороны Запада, которое в основном сводилось к экспорту/импорту и пошлинам на третьи страны, имеющие торговые соглашения с РФ. Администрация Трампа ввела новые тарифы (25% на импорт из Китая, Индии и ЕС), из-за чего нефть рухнула на 10% (с $74 до $65 за баррель).

А там, где падают экспортные доходы, неизбежно растёт бюджетный дефицит. Минфину приходится больше заимствовать через ОФЗ. По сути, внешние шоки (типа падения нефти) ухудшают настроения инвесторов, которые начинают требовать более высокой доходности (покупают ОФЗ дешевле, что толкает цены вниз и индекс RGBI в минус).

На этой неделе спрос оставался достаточно слабым: покрытие аукционов ≈1,4 раза (нормально, но ниже, чем в июле, когда было 1,5–2 раза), а премия к вторичному рынку выросла до 8–10 б.п., чтобы привлечь покупателей. В итоге Минфин разместил объём (размещение свежих ОФЗ 20 и 27 августа), но под более высокие ставки (13,66–14,03%), что усилило давление на вторичный рынок — инвесторы, видя это, начали фиксировать прибыли по старым ОФЗ, и RGBI просел с 121 до 119 пунктов.

🧠 Перспектива. Что делать инвесторам?

Сначала стоит вспомнить, что рынок облигаций уже отыграл 25% с дна 2024 года, и потенциал роста тела ограничен, но...

Сложно не согласиться с тем, что для сохранения части капитала (или для консервативных инвесторов) вкусные 14% годовых — это неплохой вариант. Особенно это касается долгосрочных инвесторов, которые планируют держать бумаги хотя бы до конца 2026 года, когда по прогнозам ЦБ ставка упадёт до 12–13%, что позволит получить дополнительно 5–8% на росте тела

🤔 Как по мне, заходить сейчас имеет смысл, но только с мыслями о том, что нужно будет держать минимум до конца 2026 года. Краткосрочно они мне не особо нравятся, так как доходность от переоценки не компенсирует риски, которые могут быть вызваны либо геополитикой, либо замедлением темпов снижения ключевой ставки. И вот судя по тому, что мы видим сегодня: мирные соглашения снова провалились + свежие заявления ЦБ о возможных "паузах" в этапах смягчения ДКП — риск сохраняется