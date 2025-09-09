🏚️ Самолет — компания «контраст». Отчетность, уголовка и спасение долгами. Инвесторы снова надевают розовые очки перед заседанием?

Скоро заседание ЦБ, а значит, самое время пройтись по главным кандидатам с высоким долгом. А кто у нас первые в списке? Конечно же, застройщики.
✈️ История, впрочем, повторяется. Перед прошлым заседанием я уже делал разбор сектора и Самолёта в частности. Тогда акции девелоперов достаточно хорошо росли на ожиданиях снижения ставки, но стоило ключу реально уйти вниз... котировки рухнули с ощутимыми потерями.
У нашего сегодняшнего героя с того времени проблем меньше не стало. Наоборот, добавились новые: от обысков и уголовных дел до свежего отчёта за первое полугодие, который только подчеркнул системные слабости. И вот их никак не решить одним лишь «снижением ключа». Давайте смотреть на показатели...
Ключевые показатели за 1-е полугодие 2025 года:
🔺Выручка выросла на 0,1% до 171 млрд ₽. Нулевой рост, плохо ли это? Я бы так не сказал, это скорее отражение высокой базы 2024, когда все кинулись в "уходящую" льготную ипотеку. На фоне падения ипотечного спроса (около 47% в России с начала года) такой результат считаю даже позитивным
🔺скорр. EBITDA выросла на 7% до 57,5 млрд ₽, рентабельность 34%. Здесь стоит упомянуть контроль за расходами: коммерческие затраты упали на 12%, административные — на 8%. Это и помогло удержать операционную рентабельность на уровне 29%
🔻Чистая прибыль обвалилась на 61% до 1,84 млрд ₽. Виним, очевидно, рост процентных расходов (долги), которые выросли на 33% из-за высоких ставок (средняя по долгам — 24,1%). Но, отмечу, что помогли разовые доходы за прошлый год от продажи "дочек". Там около 2 млрд ₽. Думаю без них результат 1 квартала в этом году был бы очень скромный
Если оценивать по показателям, учитывая общие проблемы сектора — отчёт неплохой. Самое приятное было увидеть сохранение уровня выручки, несмотря на падение у конкурентов. Также отмечу, что почти 90% выручки формируется от Москвы и Подмосковья, что не есть хорошо.
🕳️ Долговая нагрузка. Насколько критично для владельцев облигаций?
По итогам полугодия, чистый долг составил 129,1 млрд ₽. К сожалению, 78% долга — краткосрочные обязательства + неприятный эпизод с офертой по облигациям на 20 млрд ₽. Соотношение Net Debt/EBITDA = 1,13x с учётом эскроу, около 4,5x без них.
❗Тем не менее компания справилась и в принципе оферта прошла успешно, а программа выкупа облигаций на 10 млрд ₽ запущена.
Ну и плюс идут поиски нового финансирования: выпуск ЦФА на 500 млн ₽ под 22,5% и соглашение с Газпромбанком — яркое тому подтверждение. Если ЦБ продолжит снижать ставку, рефинансирование станет проще, а долговая нагрузка — легче.
🩸 Репутационный удар: от «ключевого девелопера» к фигуранту уголовных дел
Ещё одна неприятная история — обыски в питерском офисе и уголовные дела по проектам "Новое Колпино" и "Курортный квартал". Повод — задержки ввода объектов, которые квалифицировали как "мошенничество" (ст. 159 УК РФ).
👀 Лично не хотел затрагивать эту тему, а тем более выделять на это блок, но раз дело прокуратура успешно замяла, то почему бы и нет
Вообще сам факт такой трактовки пугает... Как это логически работает? Если задержки строительства станут трактовать как уголовку — то под суд можно отправлять весь рынок. К чему это было, непонятно, но репутацию подпортили.
🤔 Как говорил и раньше — компания мне не интересна. Здесь, очевидно, всё будет упираться в динамику снижения ключевой ставки и восстановление спроса + потенциальное IPO "Самолёт Плюс". Не думаю, что следующее заседание является ключевым краткосрочным драйвером, так как корреляция с ипотечной ставкой минимальная. По крайней мере, исходя из прошлых результатов.
Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!
Начать дискуссию