⚡Энергетики и дивиденды — всё! Как так получилось, что правительство вносит законы, уничтожающие дивидендную политику сектора?

Энергетическим компаниям велели меньше делиться и больше строить. На словах — модернизация, на деле — закон, легализующий «отмену дивидендов». Почему рынок снова платит за чужие ошибки?

Новый пост — новый закон. Не перестаем удивляться революционным решениям, созданным правительством (теперь Минэнерго), ради "поддержки" экономики в долгосрочной перспективе

В чем, в общем-то, суть❓

Да, все в том же. Экономика страны страдает, энергетика не справляется, а дефицит бюджета продолжает расти. Ну и, чтобы хоть как-то решить данную проблему, хотят изменить Федеральный закон "Об акционерных обществах". Мало нам НДС, УСН, роста заимствований — теперь ещё и минус дивиденды

В основном упор хотят сделать на изменение условий по дивидендам ключевых энергетиков + обязать отдавать приоритет капитальным проектам (CAPEX). Как итог = сектор потерял 5–8% без учёта общей коррекции

Как именно хотят изменить этот закон и как это повлияет на дивидендную стратегию инвесторов в долгосрочной перспективе? Давайте разбираться...

🔪 Закон, убивающий мотивацию: как Минэнерго хочет узаконить «отмену дивидендов»

Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно заглянуть в суть поправок к ФЗ-208 (статья 42)

Сейчас компании платят дивиденды из чистой прибыли — решение утверждается собранием акционеров, и точка. Но Минэнерго решило ввести "особые условия", которые касаются только "субъектов электроэнергетики":

🔹 Приоритет капитальным проектам (CAPEX) . Компании в энергетике должны направлять средства в первую очередь на инвестиции в инфраструктуру, строительство и модернизацию, а не на дивиденды. Это мотивировано тем, мол, чтобы сектор развивался, а не просто раздавал прибыль акционерам.

🔹 Опциональность дивидендов. Если годовые капитальные затраты (CAPEX) равны или превышают чистую прибыль по МСФО, компания может вообще не платить дивиденды. Это не запрет, а "разрешение" не платить — решение принимает совет директоров или регулятор. Например, если прибыль 50 млрд ₽, а CAPEX 100 млрд, то дивиденды можно заморозить без последствий. Удобно и законно, молодцы!

Когда впервые увидел такие поправки, первое, что пришло в голову, — "а почему именно энергетика?". У нас и нефтегазовые компании, и банки неплохо платят

А ответ оказался совсем простым... немножечко с политическим подтекстом

🏭 Энергетика всё-таки крайне важная отрасль в России. И, как минимум, она монопольна и госконтролируема, что облегчает внедрение таких правил. + Наблюдается кризис. Почти 80% оборудования изношено, спрос на энергию растёт из-за промышленного подъёма и " временной экономики", а санкции блокируют импорт техники.

Сам же министр Минэнерго Цивилёв поясняет, что, увы, если не появится несколько триллионов рублей инвестиций (по плану до 2042 года), возникнет дефицит мощностей и блэкауты.

В общем и целом, нет денег — нет света

💼 Давление на рынок. Как это отразится на наших портфелях?

Мы уже знаем, что закон бьёт именно по компаниям с высоким CAPEX

Какие сегменты наиболее чувствительны:

Генерация (производство энергии): Интер РАО (CAPEX 206 млрд ₽ на 2026, прибыль ≈145–160 млрд за 2025 — риск отмены дивов), РусГидро (CAPEX 150–200 млрд, дела "ужасные", дивы отменили ), ЭН+, Юнипро, ОГК-2, ТГК-2, Мосэнерго. Эти компании участвуют в программах КОМмод (модернизация станций) и новых стройках — их инвестиции часто "съедают" всю прибыль Распределение (сети): ФСК Россети, дочки Россетей (Центр, Урал, Ленэнерго). У них CAPEX 30–50 млрд в год на "дочку", часто выше прибыли.

🤔Что тут можно сказать? Все печально. Энергетика всегда привлекала высокой дивдоходностью, но при принятии поправок риск отмены огромен. Конечно, для инвесторов такие поправки ничего хорошего не приносят, но, с другой стороны, это может стать катализатором для долгосрочного роста сектора. Вопрос лишь в реализации перенаправленных денег на "модернизацию". А с этим у нас, как бы, небольшие проблемы...

Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!