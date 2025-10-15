💨 Смягчение ДКП — отменяется. Почему аналитики «неожиданно» поменяли мнение по ключевой ставке? Возвращаемся к «реальной» инфляции в 10%?

Летом все радовались «началу цикла смягчения», а теперь ищут виноватых в росте инфляции. ЦБ сменил риторику, аналитики — прогнозы, а мы возвращаемся туда, откуда начали...

Как вы уже могли заметить, риторика вокруг идеи смягчения ДКП и снижения ключевой ставки за последние месяцы немного изменилась.

👀 Если раньше на заседаниях нам говорили что-то про 14% к концу года, то новые вводные — дефицит бюджета, предложения по повышению НДС, рост заимствований и корректировка УСН — заставили многих аналитиков поменять мнение...

Теперь в разговорах всё чаще звучит нехватка ≈5,7 трлн ₽ в бюджете, и постановка вопросов о новых налогах и повышении цен на продукты, что в итоге вернёт инфляцию к уровням начала года. Ну или что-то очень близкое

Но насколько быстро менялись мнения ЦБ и аналитиков — и что они думают сейчас? Давайте смотреть...

🗿 Смена мнений. Почему настолько быстро?

Чтобы было нагляднее, я решил составить небольшую хронологию риторики ЦБ и противопоставить реакцию аналитиков. Получилось интересно

📅 Заседание 6 июня. Это так называемое "начало цикла смягчения ДКП". ЦБ снизил ключевую ставку на 100 б.п. Риторика по сравнению с предыдущими заседаниями сильно изменилась. Прогноз ЦБ: средняя ключевая ставка на 2025 год — 18,8–19,6%, инфляция 5,5–6,5%. Бюджетные риски упоминались минимально, фокус — на росте ВВП (ожидания 2–3%). Аналитики, выдохнув от постоянных повышений и негативных высказываний, прогнозировали долгосрочный тренд на снижение вплоть до 15–16% к концу года

📅 Заседание 25 июля . Уже более устойчивое мнение относительно смягчения ДКП. Центробанк снизил ставку аж на 200 б.п. — до 18%. Риторика также остаётся достаточно позитивной, поскольку наблюдается снижение инфляционных ожиданий населения. Пошли первые пересмотры прогнозов на конец года, и в целом стало больше позитивных высказываний. Прогноз ЦБ: инфляция 5,5–6% на 2025 год, средняя КС ≈18–19% с перспективой дальнейшего снижения до 14–15% к декабрю. Дефицит бюджета (≈1,9 трлн ₽) — ЦБ признаёт его как "управляемый", без акцента на налоги. Аналитики же, исходя из первого такого достаточно серьёзного позитивного фактора, признают, что цикл ужесточения пройдёт, а экономика стабилизируется.

📅 Заседание 12 сентября. ЦБ снизил ключевую ставку на 100 б.п., не оправдав надежд рынка. Риторика по сравнению с прошлым заседанием неожиданно для большинства ужесточилась. Всё из-за высоких инфляционных ожиданий (13% у населения) и бюджетных факторов (дефицит ≈3–4 трлн ₽ за 8 месяцев). Прогноз скорректирован: инфляция 6–7% на 2025 год, средняя КС 16,3–18%. Здесь начались первые звоночки о поиске решения проблемы дефицита бюджета (повышение НДС и корректировка УСН). Аналитики постепенно понимают, что смягчение откладывается, и прогнозируют 17% до конца года (SberCIB и Interfax).

Также по промежуточным комментариям Набиуллиной становится понятно, что такого снижения, как было всё лето, больше не будет

На Международном банковском форуме она опровергла рецессию, назвав ситуацию "замедлением и охлаждением" экономики, но при этом предупредила, что чем выше дефицит бюджета, тем выше будет ключевая ставка. Хотя, напомню, при снижении КС тему про дефицит бюджета либо не затрагивали, либо затрагивали незначительно.

🤔 Я уже как-то высказывался после анализа прошлых заседаний, что совсем не ожидал такого быстрого снижения, особенно после сообщений о значительном сокращении доходов от нефтегазового сектора. Сейчас же все сводится к тому, что на заседании 24 октября мы увидим сохранение ключевой ставки (17%), иначе, в противном случае, в дальнейшем придется вновь повышать.

Как думаете, что скажет Набиуллина о дефиците бюджета на октябрьском заседании?

